kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 28.07.2020

BTC/USD

10851.97

ETH/USD

315.91

LTC/USD

53.05

НБУ 28.07.2020

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

32.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды Королевские персоны Отец Меган Маркл выпускает книгу, в которой призывает дочь прекратить нытье
commentss НОВОСТИ Все новости

Отец Меган Маркл выпускает книгу, в которой призывает дочь прекратить нытье

Томас Маркл заявил, что ему не нравится то, кем стала его дочь Меган

сегодня, 10:00
Автор:

Елена Волкова
Отец Меган Маркл выпускает книгу, в которой призывает дочь прекратить нытье

Отец герцогини Сассекской Томас Маркл дал очередное интервью, в котором прокомментировал факты, изложенные в книге "В поисках свободы. Гарри, Меган и создание современной королевской семьи". Книга поступит в продажу в августе, но британское издание The Times уже опубликовало ряд освещенных в ней подробностей, пишут "Факты". 

Как пишет газета The Sun, 76-летний Томас, с которым Меган оборвала все контакты после своей свадьбы с принцем, заявил, что любит свою дочь, но ему "не нравится то, кем она стала". Он также отметил, что в книге, в которой история Меган и Гарри подается в выгодном для них свете, его дочь и зять на всех жалуются. "Сейчас самое худшее время для нытья", — сказал Томас, напомнив о людях, страдающих от пандемии коронавируса.

В биографии принца и бывшей актрисы утверждается, что для Меган стало большим ударом сотрудничество отца с папарацци, предложившими ему сделать серию постановочных снимков для улучшения его имиджа. Разгорелся скандал. Британская пресса обвинила Томаса в попытке нажиться на будущем родстве с королевской семьей. У него произошел сердечный приступ. И приехать в Великобританию на свадьбу дочери он не смог — хотя Меган настаивала на этом до последнего. К алтарю актрису, вопреки традициям, вел отец жениха — принц Чарльз.

Сюрпризом для Томаса стало также то, что Меган и Гарри отказались от предложения дворца оказать помощь мистеру Марклу, защитив его от нежелательного внимания СМИ. "То, что королевская семья советовала им помочь мне, а они отказались, просто невероятная новость", — сказал американец.

Напомним, знаменитая экс-герцогиня Меган Маркл подала иск в суд после того, как обнаружила факт видеосъемки своего годовалого сына Арчи с беспилотников.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!