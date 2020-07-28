Отец Меган Маркл выпускает книгу, в которой призывает дочь прекратить нытье

Отец герцогини Сассекской Томас Маркл дал очередное интервью, в котором прокомментировал факты, изложенные в книге "В поисках свободы. Гарри, Меган и создание современной королевской семьи". Книга поступит в продажу в августе, но британское издание The Times уже опубликовало ряд освещенных в ней подробностей, пишут "Факты".

Как пишет газета The Sun, 76-летний Томас, с которым Меган оборвала все контакты после своей свадьбы с принцем, заявил, что любит свою дочь, но ему "не нравится то, кем она стала". Он также отметил, что в книге, в которой история Меган и Гарри подается в выгодном для них свете, его дочь и зять на всех жалуются. "Сейчас самое худшее время для нытья", — сказал Томас, напомнив о людях, страдающих от пандемии коронавируса.

В биографии принца и бывшей актрисы утверждается, что для Меган стало большим ударом сотрудничество отца с папарацци, предложившими ему сделать серию постановочных снимков для улучшения его имиджа. Разгорелся скандал. Британская пресса обвинила Томаса в попытке нажиться на будущем родстве с королевской семьей. У него произошел сердечный приступ. И приехать в Великобританию на свадьбу дочери он не смог — хотя Меган настаивала на этом до последнего. К алтарю актрису, вопреки традициям, вел отец жениха — принц Чарльз.

Сюрпризом для Томаса стало также то, что Меган и Гарри отказались от предложения дворца оказать помощь мистеру Марклу, защитив его от нежелательного внимания СМИ. "То, что королевская семья советовала им помочь мне, а они отказались, просто невероятная новость", — сказал американец.

Напомним, знаменитая экс-герцогиня Меган Маркл подала иск в суд после того, как обнаружила факт видеосъемки своего годовалого сына Арчи с беспилотников.



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