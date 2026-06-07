Появились редкие фото молодой принцессы Дианы: как выглядела (ФОТО)

В Великобритании обнаружили уникальный архив, позволяющий по-новому взглянуть на жизнь принцессы Дианы задолго до того, как она стала одной из самых известных женщин мира. На аукционе будут представлены ранее не опубликованные фотографии и личные письма принцессы Уэльской, хранившиеся у ее подруги.

Принцесса Диана. Фото из открытых источников

Коллекцию выставит британский аукционный дом Gorringe. Все материалы из частного архива Кэтрин Генбери, которая училась вместе с будущей принцессой в школе West Heath в 1970-х годах.

Ожидается, что наибольшее любопытство вызовет четыре цветные фотографии, на которых юная Диана Спенсер предстает совсем не такой, какой ее привыкли видеть миллионы людей после королевской свадьбы. На фото она находится в общежитии, отдыхает с одноклассницами и проводит время на территории школы. Снимки демонстрируют обычную жизнь подростка, далекую от роскоши и официальных мер британской монархии.

Принцесса Диана в школьные годы. Фото: Gorringe's

Принцесса Диана в молодости. Фото: Gorringe's

В коллекцию также вошли личные письма Дианы. Один из самых ценных документов – это письмо, написанное во время медового месяца после свадьбы с тогдашним принцем Чарльзом в 1981 году. В нем она благодарит подругу за приветствие и делится впечатлениями от первых недель супружеской жизни.

Письмо принцессы Дианы. Фото: Gorringe's

По словам представителей аукционного дома, архив открывает образ Дианы как скромной и приземленной девушки, мечтавшей о семейной жизни и не стремившейся к публичной славе. Воспоминания ее подруги свидетельствуют о том, что будущая принцесса охотно помогала в школьных делах и не демонстрировала никаких признаков будущего статуса мировой знаменитости.

Коллекция также содержит памятный буклет из частной поминальной службы после трагической гибели Дианы в 1997 году. Ожидается, что стоимость лотов, которые выставят на аукцион 7 июля, составит 5-8 тысяч долларов США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спасатель раскрыл последние четыре слова принцессы Дианы перед ее смертью.