З’явилися рідкісні фото молодої принцеси Діани: як виглядала (ФОТО)

У Великій Британії виявили унікальний архів, який дозволяє по-новому поглянути на життя принцеси Діани задовго до того, як вона стала однією з найвідоміших жінок світу. На аукціоні буде представлено раніше не опубліковані фотографії та особисті листи принцеси Уельської, що зберігалися у її шкільної подруги.

Принцеса Діана. Фото з відкритих джерел

Колекцію виставить британський аукціонний дім Gorringe's. Усі матеріали походять з приватного архіву Кетрін Генбері, яка навчалася разом з майбутньою принцесою у школі West Heath у 1970-х роках.

Очікується, що найбільшу цікавість викличе чотири кольорові фотографії, на яких юна Діана Спенсер постає зовсім не такою, якою її звикли бачити мільйони людей після королівського весілля. На фото вона перебуває в гуртожитку, відпочиває з однокласницями та проводить час на території школи. Знімки демонструють звичайне життя підлітка, далеке від розкоші та офіційних заходів британської монархії.

Принцеса Діана у шкільні роки. Фото: Gorringe's

Принцеса Діана у молодості. Фото: Gorringe's

До колекції також увійшли особисті листи Діани. Один із найцінніших документів — це лист, написаний під час медового місяця після весілля з тодішнім принцом Чарльзом у 1981 році. У ньому вона дякує подрузі за привітання та ділиться враженнями від перших тижнів подружнього життя.

Лист принцеси Діани. Фото: Gorringe's

За словами представників аукціонного дому, архів відкриває образ Діани як скромної та приземленої дівчини, яка мріяла про сімейне життя і не прагнула публічної слави. Спогади її подруги свідчать, що майбутня принцеса охоче допомагала в шкільних справах і не демонструвала жодних ознак майбутнього статусу світової знаменитості.

Колекція також містить пам’ятний буклет з приватної поминальної служби, що відбулася після трагічної загибелі Діани в 1997 році. Очікується, що вартість лотів, які виставлять на аукціон 7 липня, сягне 5-8 тисяч доларів США.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що рятувальник розкрив останні чотири слова принцеси Діани перед її смертю.