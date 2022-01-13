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Принц Эндрю лишен титула и военных званий

Все обвинения принц Эндрю категорически отвергает

13 января 2022, 23:37
Автор:

Ольга Чародий
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Елизавета II лишила обвиняемого в изнасилованиях принца Эндрю титула, воинских званий и королевского патронажа. Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца в Twitter.

Принц Эндрю лишен титула и военных званий

Принц Эндрю - фото из открытых источников

"С согласия и одобрения королевы герцог Йоркский состоит из военных титулов и королевских опекунских обязанностей", — говорится в сообщении.

Заявление Букингемского дворца последовало после того, как стало известно, что суд Соединенных Штатов продолжит рассмотрение гражданского иска против принца. Сына британской королевы Елизаветы II, герцога Йоркского Эндрю подозревают в сексуальном насилии по Вирджинии Робертс Джуффре. Женщина утверждает, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, Джеффри Эпштейн трижды заставлял ее заниматься сексом с принцем.

Все обвинения принц Эндрю категорически отвергает. Усилия его адвокатов закрыть дело на ранней стадии не имели успеха, а суд Нью-Йорка приступил к рассмотрению гражданского иска против него.

Напомним, на величайшей выставке своих акварельных картин на сегодняшний день энтузиаст живописи принц Чарльз отметил, что искусство "переносит его в другое измерение". Наследник британского престола сказал, что живопись – это "одно из самых расслабляющих и терапевтических упражнений, которые он знает". Новая выставка объединяет 79 картин пейзажей принца. На выставке в Лондоне, которую можно будет посетить до середины февраля, работы изображают сцены из французской сельской местности, Шотландского нагорья и Танзании, которая является одним из любимых мест принца для рисования, согласно пресс-релизу его образовательной благотворительной организации The Prince's Foundation.

Как и его пра-пра-прабабушка, королева Виктория I, принц является "восторженным акварелистом", который "рисует, когда позволяет его график", согласно его официальному веб-сайту. Он регулярно изображает имения королевской семьи, включая замок Балморал и дом Сандрингема, а также создал акварельные работы в Турции, Непале и швейцарских Альпах.



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Источник: https://twitter.com/RoyalFamily/status/1481674049310896129?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1481674049310896129%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fukrainian%2Fnews-59988331
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