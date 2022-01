Принц Эндрю лишен титула и военных званий

Елизавета II лишила обвиняемого в изнасилованиях принца Эндрю титула, воинских званий и королевского патронажа. Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца в Twitter.

Принц Эндрю - фото из открытых источников

"С согласия и одобрения королевы герцог Йоркский состоит из военных титулов и королевских опекунских обязанностей", — говорится в сообщении.

Заявление Букингемского дворца последовало после того, как стало известно, что суд Соединенных Штатов продолжит рассмотрение гражданского иска против принца. Сына британской королевы Елизаветы II, герцога Йоркского Эндрю подозревают в сексуальном насилии по Вирджинии Робертс Джуффре. Женщина утверждает, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, Джеффри Эпштейн трижды заставлял ее заниматься сексом с принцем.

Все обвинения принц Эндрю категорически отвергает. Усилия его адвокатов закрыть дело на ранней стадии не имели успеха, а суд Нью-Йорка приступил к рассмотрению гражданского иска против него.

