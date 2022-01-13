Принц Эндрю лишен титула и военных званий

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Ольга Чародий
Елизавета II лишила обвиняемого в изнасилованиях принца Эндрю титула, воинских званий и королевского патронажа. Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца в Twitter.
Принц Эндрю - фото из открытых источников
"С согласия и одобрения королевы герцог Йоркский состоит из военных титулов и королевских опекунских обязанностей", — говорится в сообщении.
Заявление Букингемского дворца последовало после того, как стало известно, что суд Соединенных Штатов продолжит рассмотрение гражданского иска против принца. Сына британской королевы Елизаветы II, герцога Йоркского Эндрю подозревают в сексуальном насилии по Вирджинии Робертс Джуффре. Женщина утверждает, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, Джеффри Эпштейн трижды заставлял ее заниматься сексом с принцем.
Все обвинения принц Эндрю категорически отвергает. Усилия его адвокатов закрыть дело на ранней стадии не имели успеха, а суд Нью-Йорка приступил к рассмотрению гражданского иска против него.
Напомним, на величайшей выставке своих акварельных картин на сегодняшний день энтузиаст живописи принц Чарльз отметил, что искусство "переносит его в другое измерение". Наследник британского престола сказал, что живопись – это "одно из самых расслабляющих и терапевтических упражнений, которые он знает". Новая выставка объединяет 79 картин пейзажей принца. На выставке в Лондоне, которую можно будет посетить до середины февраля, работы изображают сцены из французской сельской местности, Шотландского нагорья и Танзании, которая является одним из любимых мест принца для рисования, согласно пресс-релизу его образовательной благотворительной организации The Prince's Foundation.
A statement from Buckingham Palace regarding The Duke of York: pic.twitter.com/OCeSqzCP38— The Royal Family (@RoyalFamily) January 13, 2022
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