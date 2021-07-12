Принц Гарри и Меган Маркл больше не будут иметь детей: что об этом известно

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Лиля Воробьева
Меган и Гарри решили, что будут воспитывать только двух детей. Пара уже воспитывает двух своих детей. Старший сын пары Арчи Маунбеттен-Виндзор, родился в мае 2019 года, а младшая дочь Лилибет Диана родилась 4 июня этого года. Об этом пишет Dailymail.
Принц Гарри и Меган Маркл (фото из открытых источников)
Журналисты издания утверждают, что супруги не планируют создать большую семью. А все потому, что Гарри и Меган разделяют идею благотворительной организации Population Matters, которая пропагандирует мысль о том, чтобы семьи имели не более двух детей. Ведь активисты убеждены, что именно такое количество потомков в семьях является оптимальным для сохранения окружающей среды.
Авторы публикации вспомнили, что впервые Гарри и Меган заговоры о таком решении во время одного своего интервью. Тогда они поддерживали кампанию благотворительной организации, которая призвала создавать семьи только с 2 детьми для постоянной численности населения на планете и сохранения окружающей среды. По словам активистов, рост населения в мире может негативно повлиять на экосистему нашей планеты.
Принц Гарри и Меган от этой благотворительной организации получат премию за такое свое решение. А их решение назвали образцом для подражания.
Напомним, что сайт "Комментарии" информировал своих читателей о том, что вышел трейлер фильма о принце Гарри и Меган Маркл.
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