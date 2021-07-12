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Принц Гарри и Меган Маркл больше не будут иметь детей: что об этом известно

Таблоиды сообщили о необычном решении пары

12 июля 2021, 23:15
Автор:

Лиля Воробьева

Меган и Гарри решили, что будут воспитывать только двух детей. Пара уже воспитывает двух своих детей. Старший сын пары Арчи Маунбеттен-Виндзор, родился в мае 2019 года, а младшая дочь Лилибет Диана родилась 4 июня этого года. Об этом пишет Dailymail.

Принц Гарри и Меган Маркл больше не будут иметь детей: что об этом известно

Принц Гарри и Меган Маркл (фото из открытых источников)

Журналисты издания утверждают, что супруги не планируют создать большую семью. А все потому, что Гарри и Меган разделяют идею благотворительной организации Population Matters, которая пропагандирует мысль о том, чтобы семьи имели не более двух детей. Ведь активисты убеждены, что именно такое количество потомков в семьях является оптимальным для сохранения окружающей среды.

Авторы публикации вспомнили, что впервые  Гарри и Меган заговоры о таком решении во время одного своего интервью. Тогда они поддерживали кампанию благотворительной организации, которая призвала создавать семьи только с 2 детьми для постоянной численности населения на планете и сохранения окружающей среды. По словам активистов, рост населения в мире может негативно повлиять на экосистему нашей планеты.

"Немного меньше семья снижает влияние людей на Землю и дает больше шансов всем нам, нашим детям, детям и их потомкам в будущем жить на здоровой планете. Мы благодарны герцогу и герцогине за то, что они восприняли и поняли это образованное решение, и за то, что они подтвердили, что маленькая семья также может быть счастливой ", — отметили в организации.

Принц Гарри и Меган от этой благотворительной организации получат премию за такое свое решение. А их решение назвали образцом для подражания.

Напомним, что сайт "Комментарии" информировал своих читателей о том, что вышел трейлер фильма о принце Гарри и Меган Маркл.



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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-9775283/Meghan-Markle-Prince-Harry-charity-award-making-enlightened-decision-two-kids.html?ito=push-notification&ci=298549&si=22139308&ai=9775283
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