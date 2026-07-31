Принц Гарри и Меган Маркл выбрали таинственный остров с темным прошлым

Принц Гарри и Меган Маркл снова удивили мир. Вместо того чтобы взять детей в Балморал — любимую резиденцию королевской семьи, которую Гарри когда-то называл "раем", они отправились на секретный остров Танера-Мор.

Остров Tannara Mor. Фото из открытых источников

Этот остров в Шотландии принадлежит миллиардеру Иану Вейсу, соучредителю хедж-фонда Marshall Wace. Он купил его в 2017 году за £1,7 миллиона, а затем вложил более £100 миллионов в превращение заброшенных хижин в роскошные поместья, посадил 100 тысяч деревьев и проложил дороги. Сегодня Танера-Мор выглядит как настоящий райский уголок.

Но есть еще одна интригующая деталь: именно этот остров вдохновил создание культового фильма ужасов "Плетеный человек" (The Wicker Man, 1973). Атмосфера изолированности и мистики сделала его идеальным местом для легендарной ленты.

Для Гарри остров имеет особое значение. Здесь действует фонд Taigh Mor Foundation, поддерживающий военных и спасателей – тема, близкая сердцу принца. Более половины гостей острова были связаны с этой организацией.

Пара приехала в Шотландию после визита к семье Спенсеров в Алторп, где Гарри посетил могилу принцессы Дианы. Затем, они отправились на Танера-Мор, где обрели покой и приватность, к которой так стремятся.

Этот выбор вызвал волну обсуждений: почему Гарри не показал детям Балморал, символ королевского наследия, а выбрал остров с мистической репутацией? Для кого-то это знак отдаления от королевской семьи, для других – стремление создать собственную историю.

Одно очевидно: Гарри и Меган снова сделали ход, заставивший всех говорить о них.

Напомним: портал "Комментарии" писал об аукционе виски Macallan: алкогольная редкость за 12 миллионов и шанс для коллекционеров.



