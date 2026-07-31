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Принц Гаррі та Меган Маркл обрали таємничий острів із темним минулим

Принц Гаррі та Меган - секретний острів за £100 млн

31 липня 2026, 16:36
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Сергій Кречмаровський

Принц Гаррі та Меган Маркл знову здивували світ. Замість того, щоб узяти дітей до Балморала — улюбленої резиденції королівської родини, яку Гаррі колись називав "раєм", вони вирушили на секретний острів Танера-Мор.

Принц Гаррі та Меган Маркл обрали таємничий острів із темним минулим

Острів Tannara Mor. Фото з відкритих джерел

Цей острів у Шотландії належить мільярдеру Іану Вейсу, співзасновнику хедж-фонду Marshall Wace. Він купив його у 2017 році за £1,7 мільйона, а згодом вклав понад £100 мільйонів у перетворення занедбаних хатин на розкішні маєтки, посадив 100 тисяч дерев і проклав дороги. Сьогодні Танера-Мор виглядає як справжній райський куточок.

Але є ще одна інтригуюча деталь: саме цей острів надихнув на створення культового фільму жахів "Плетена людина" (The Wicker Man, 1973). Атмосфера ізольованості та містики зробила його ідеальним місцем для легендарної стрічки.

Для Гаррі острів має особливе значення. Тут діє фонд Taigh Mor Foundation, що підтримує військових та рятувальників — тема, близька серцю принца. Більше половини гостей острова були пов’язані з цією організацією.

Пара приїхала до Шотландії після візиту до родини Спенсерів в Алторпі, де Гаррі відвідав могилу принцеси Діани. Далі вони вирушили на Танера-Мор, де знайшли спокій та приватність, якої так прагнуть.

Цей вибір викликав хвилю обговорень: чому Гаррі не показав дітям Балморал, символ королівської спадщини, а натомість обрав острів із містичною репутацією? Для когось це знак віддалення від королівської сім’ї, для інших — прагнення створити власну історію.

Одне очевидно: Гаррі та Меган знову зробили хід, який змусив усіх говорити про них.

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