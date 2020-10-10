kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 10.10.2020

BTC/USD

11381.45

ETH/USD

375.53

LTC/USD

49.84

НБУ 10.10.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды Королевские персоны Принц Гарри может вернуться в Великобританию без жены
commentss НОВОСТИ Все новости

Принц Гарри может вернуться в Великобританию без жены

По данным СМИ, у принца с Елизаветой II должен состояться серьезный разговор

сегодня, 17:35
Автор:

Владимир Лавский

Принц Гарри в ближайшее время прибудет в Великобританию для разговора с королевой Елизаветой II. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на собственные источники.

Принц Гарри может вернуться в Великобританию без жены

По данным СМИ, основная причина встречи — поговорить с внуком о его публичных высказываниях о президентской гонке в Соединенных Штатах Америки. Персонал уже получил приказ подготовить особняк к прибытию Гарри. Ожидается, что принц будет на аудиенции один, без своей жены Меган Маркл. К тому же, Гарри обязательно проведет две недели на самоизоляции перед разговоров с королевой.

Как ранее сообщали "Комментарии", Меган Маркл рассказала, как она реагирует на критику. 

Герцогиня Сассекская решила бороться с комментариями в соцсетях с помощью юмора. Она уверена, что это поможет сберечь нервную систему и проще воспринимать любую критику. Тем более, что хейтеров всегда будет хватать, поэтому не нужно на это тратить значительную часть своего драгоценного времени.

Меган Маркл также добавила, что когда учишься адекватно воспринимать правду, то жизнь становится гораздо проще. Именно такой подход к комментариям хейтеров помогает ей освобождаться от всех оценок и суждений, свободно двигаясь дальше по своему пути. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ