Принц Гарри может вернуться в Великобританию без жены

Принц Гарри в ближайшее время прибудет в Великобританию для разговора с королевой Елизаветой II. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на собственные источники.

По данным СМИ, основная причина встречи — поговорить с внуком о его публичных высказываниях о президентской гонке в Соединенных Штатах Америки. Персонал уже получил приказ подготовить особняк к прибытию Гарри. Ожидается, что принц будет на аудиенции один, без своей жены Меган Маркл. К тому же, Гарри обязательно проведет две недели на самоизоляции перед разговоров с королевой.

Как ранее сообщали "Комментарии", Меган Маркл рассказала, как она реагирует на критику.

Герцогиня Сассекская решила бороться с комментариями в соцсетях с помощью юмора. Она уверена, что это поможет сберечь нервную систему и проще воспринимать любую критику. Тем более, что хейтеров всегда будет хватать, поэтому не нужно на это тратить значительную часть своего драгоценного времени.

Меган Маркл также добавила, что когда учишься адекватно воспринимать правду, то жизнь становится гораздо проще. Именно такой подход к комментариям хейтеров помогает ей освобождаться от всех оценок и суждений, свободно двигаясь дальше по своему пути.





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