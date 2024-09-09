Принц Гарри получит 8 миллионов фунтов стерлингов в день рождения: от кого подарок

Принц Гарри должен получить 8 миллионов фунтов стерлингов, отмечая свое 40-летие. Эта сумма стала доступна благодаря трасту, основанному королевой-мать 30 лет назад для своих правнуков. Об этом сообщает Daily Mail.



Принц Гарри. Фото из открытых источников

В 1994 году, когда Гарри был всего десять лет, королева Елизавета создала траст в общей сложности 19 миллионов фунтов стерлингов, которые были распределены между всеми ее внуками. Первые "подарки" братья получили в день своего 21-летия, а вторые — на своем 40-летии.

К моменту 21-летия каждый из братьев получил по 6 миллионов фунтов, а сумма, которую они получат в 40, вырастет до 8 миллионов фунтов стерлингов. Гарри отметит свой юбилей 15 сентября. Кроме того, Фонд был создан также с целью помочь королю Елизавете покрыть налог на наследство за его щедрый подарок.

К тому времени был создан трастовый фонд. Это был способ, с помощью которого королева-мать могла откладывать деньги в то время, когда ее правнуки станут старше, и способ передать часть своего состояния по наследству с выгодой для налогообложения, – рассказал Times бывший помощник дворца.

Напомним, член британской королевской семьи принц Гарри побывал на соревнованиях "Игры непокоренных", где был основателем. Мероприятие прошло в Дюссельдорфе. На состязание представитель королевской семьи прибыл со своей супругой Меган Маркл. Именно на "Играх непокоренных" британец общался со своими поклонниками из Украины и взбудоражил присутствующих щемящим поступком. Королевский гость увидел представителя из Украины, у которого не было ног. Принц приблизился к украинцу, стал рядом с ним на одно колено и оба позировали для общей фотографии.

