Принц Гарри повторил поступок матери на освобожденных территориях Украины

Британский принц Гарри посетил город Буча в Киевской области, чтобы привлечь внимание к масштабной проблеме заминирования украинских территорий. Как сообщает канал ITV News, герцог Сассекский лично прошелся по лесному участку, который недавно очистили специалисты гуманитарной организации HALO Trust.

Принц Гарри. Фото: Reuters

Этот жест стал символическим повторением поступка его матери, принцессы Дианы. В 1997 г. ее визит в Анголу и проход по минному полю заставили мир заговорить об опасности неразорванных боеприпасов. Спустя почти три десятилетия ее сын вынужден обращать внимание на аналогичную трагедию уже в центре Европы.

Находясь в Киевской области, принц выразил глубокое разочарование тем, что человечество вновь сталкивается с последствиями масштабной войны.

"Это печально, очень печально, потому что почти 30 лет назад моя мать была в Анголе, а теперь мы снова оказались в новом конфликте", — поделился эмоциями Гарри.

Он также отметил сложность ситуации, отметив, что полная очистка украинских земель от минного загрязнения будет длиться десятилетиями. Организация HALO Trust, работавшая в Анголе во времена Дианы, сегодня является одним из ключевых партнеров Украины по разминированию.

Во время визита в Киев принц Гарри обратился к Соединенным Штатам с призывом не отходить от своих международных обязательств по поддержке Украины. Его заявление вызвало резкую реакцию президента США Дональда Трампа, сообщает Sky News.

В своем выступлении принц Гарри напомнил, что США были среди стран, предоставивших Украине гарантии безопасности после отказа от ядерного арсенала. Он подчеркнул, что Вашингтон не только должен декларировать поддержку, но и подтверждать свою роль как одного из ключевых гарантов международной стабильности.