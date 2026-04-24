Головна Новини Зірки Королевські особи Принц Гаррі повторив вчинок матері на звільнених територіях України
Принц Гаррі повторив вчинок матері на звільнених територіях України

«Це дуже сумно»: принц Гаррі відвідав Київщину та нагадав про мінну небезпеку

24 квітня 2026, 21:22
Недилько Ксения

Британський принц Гаррі відвідав місто Буча на Київщині, щоб привернути увагу до масштабної проблеми замінування українських територій. Як повідомляє канал ITV News, герцог Сассекський особисто пройшовся лісовою ділянкою, яку нещодавно очистили фахівці гуманітарної організації HALO Trust.

Принц Гаррі повторив вчинок матері на звільнених територіях України

Принц Гаррі. Фото: Reuters

Цей жест став символічним повторенням вчинку його матері, принцеси Діани. У 1997 році її візит до Анголи та прохід по мінному полю змусили світ заговорити про небезпеку нерозірваних боєприпасів. Через майже три десятиліття її син змушений звертати увагу на аналогічну трагедію вже в центрі Європи.

Принц Гаррі повторив вчинок матері на звільнених територіях України - фото 2
Принц Гаррі повторив вчинок матері на звільнених територіях України - фото 2

Перебуваючи на Київщині, принц висловив глибоке розчарування тим, що людство знову стикається з наслідками масштабної війни.

"Це печально, дуже-дуже печально, тому що майже 30 років тому моя мати була в Анголі, а тепер ми знову опинилися в новому конфлікті", — поділився емоціями Гаррі.

Він також наголосив на складності ситуації, зазначивши, що повне очищення українських земель від мінного забруднення триватиме десятиліттями. Організація HALO Trust, яка працювала в Анголі за часів Діани, сьогодні є одним із ключових партнерів України у справі розмінування.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що під час візиту до Києва принц Гаррі звернувся до Сполучених Штатів із закликом не відходити від своїх міжнародних зобов’язань щодо підтримки України. Його заява викликала різку реакцію президента США Дональда Трампа, повідомляє Sky News.

У своєму виступі принц Гаррі нагадав, що США були серед країн, які надали Україні гарантії безпеки після відмови від ядерного арсеналу. Він наголосив, що Вашингтон має не лише декларувати підтримку, а й підтверджувати свою роль як одного з ключових гарантів міжнародної стабільності.



Джерело: https://www.itv.com/news/2026-04-24/prince-harry-reflects-on-mothers-legacy-as-he-walks-in-ukraine-minefield
