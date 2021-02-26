Принц Гарри признался, почему на самом деле оставил королевскую жизнь

Принц Гарри заявил, что ушел из королевской жизни, потому что британская пресса "разрушала" его психическое здоровье. Об этом передает CNN.

Фото из открытых источников

Так, однажды принц Гарри просто решил, что ему нужно скорее "вытаскивать свою семью". Он говорит, что предпочел бы такую королевскую жизнь, как в сериале Netflix "Корона", а не опубликованную в газетах.

"Мы все знаем, какой может быть британская пресса, и это разрушало мое психическое здоровье, — сказал принц Гарри. — Я сделал то, что сделал бы любой муж и любой отец".

Принц и его жена Меган, герцогиня Сассекская, перестали быть членами королевской семьи по собственному желанию в январе 2020 года, что вызвало скандал в истеблишменте. Гарри сообщил, что его жизнь с Меган в Лос-Анджелесе будет "немного другой версией, но продолжением того, чем они занимались в Великобритании".

С тех пор они переехали в Лос-Анджелес и начали жить новой жизнью. Пара становится все более публичной и охотно общается со СМИ. Интерес к новой жизни пары, вероятно, усилится после того, как они проведут большое интервью с Опрой Уинфри, которое, как ожидается, затронет истинные причины их ухода из королевской жизни.

Напомним, герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган (Маркл) ожидают второго ребенка. Источник, близкий к Гарри и Меган, отметил, что пара рассказала своим семьям раньше, чем обнародовать эту новость публично в воскресенье, 14 февраля. Объявление пары сопровождалось черно-белой фотографией, на которой пара радостно улыбалась друг другу, сидя на траве, а у Меган был виден небольшой живот.

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