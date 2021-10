Принц Гарри сделал потрясающее признание и рассказал, как пережил смерть матери

Герцог Сассекский, фото из открытых источников

Американская телеведущая Кэти Курик написала мемуары Going There о встречах с известными лицами, среди которых и принц Гарри. Об этом пишет издание The Mirror.

В мемуарах она высмеивала принца от которого пахло сигаретами и алкоголем. В сериале Apple "Меня, которого ты не видишь" принц рассказал Опре Уинфри, что злоупотреблял через переживание смерти матери принцессы Дианы.

По его словам, тогда ему было очень плохо и был готов заливать свое горе алкоголем и даже собирался употреблять наркотики, чтобы заглушить душевную боль.

Принц Гарри назвал период с 28 до 32 лет наиболее ужасным в своей жизни. Но потом он все-таки прислушался к советам жены Меган и обратился за психологической помощью.

У Гарри были очень теплые чувства к бабушке, королеве Елизавете. Принц добавил, что в детстве воспринимал ее как родного человека, а лишь в последние годы понял какой она человек на самом деле.

Упоминания о Диане для принца — это страх и боль. Гарри вспомнил, как их с матерью везде преследовали папарацци и она постоянно плакала. Принцесса не могла ехать за рулем через слезы, когда за ее машиной ехали фотокорреспонденты. Именно такие картины всплывают в памяти принца, когда он вспоминает мать.

Поэтому ее трагическую гибель он очень долго переживал и не смог справляться с этой болью самостоятельно, поэтому обратился к специалистам.

Принц Генри, герцог Сассекский имеет двоих детей: дочь Лилибет и двухлетнего сына Арчи.

Как сообщал портал "Комментарии", сыну Елизаветы II вручили исковые документы по делу о сексуальном насилии. Сына британской королевы принца Эндрю обвиняют в сексуальном насилии в отношении Вирджинии Робертс Джуффре. Потерпевшая говорит, что нападения произошли в Лондоне, Нью-Йорке и на Виргинских островах США.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!