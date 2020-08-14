Принц Гарри снялся в фильме Netflix (видео)

Уже в конце месяца платформа Netflix выпускает мощную новинку — документальный фильм "Возрождающийся Феникс" (Rising Phoenix). Кино посвятили Паралимпийским играм, а одним из его героев стал принц Гарри.

Сообщается, что герцог Сессекский расскажет о том, как спорт меняет людей с инвалидностью, а также зрителей, которые также любят Паралимпиаду. Принц Гарри знает это не понаслышке, ведь он является основателем Invictus Games - соревнований для бывших и действующих военных, получивших травмы.

Премьера кино состоится уже 26 августа, трейлер же можно посмотреть уже сейчас.

Напомним, отец герцогини Сассекской Томас Маркл дал очередное интервью, в котором прокомментировал факты, изложенные в книге "В поисках свободы. Гарри, Меган и создание современной королевской семьи". Книга о дочери поступит в продажу в этом месяце.



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