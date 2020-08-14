kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 14.08.2020

BTC/USD

11727.55

ETH/USD

427.27

LTC/USD

56.52

НБУ 14.08.2020

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды Королевские персоны Принц Гарри снялся в фильме Netflix (видео)
commentss НОВОСТИ Все новости

Принц Гарри снялся в фильме Netflix (видео)

Герцог Сессекский стал одним из героев фильма «Возрождающийся Феникс»

сегодня, 13:31
Автор:

Елена Волкова
Принц Гарри снялся в фильме Netflix (видео)

Уже в конце месяца платформа Netflix выпускает мощную новинку — документальный фильм "Возрождающийся Феникс" (Rising Phoenix). Кино посвятили Паралимпийским играм, а одним из его героев стал принц Гарри.

Сообщается, что герцог Сессекский расскажет о том, как спорт меняет людей с инвалидностью, а также зрителей, которые также любят Паралимпиаду. Принц Гарри знает это не понаслышке, ведь он является основателем Invictus Games - соревнований для бывших и действующих военных, получивших травмы.

Премьера кино состоится уже 26 августа, трейлер же можно посмотреть уже сейчас.

Напомним, отец герцогини Сассекской Томас Маркл дал очередное интервью, в котором прокомментировал факты, изложенные в книге "В поисках свободы. Гарри, Меган и создание современной королевской семьи". Книга о дочери поступит в продажу в этом месяце.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!