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Принц Греции женился на дочери миллиардера: ее платье удивило всех

На свадьбе присутствовали только отцы влюбленных

сегодня, 22:15
Автор:

Светлана Шкурупий

На прошлых выходных, принц Греции и Дании Филипп официально связал себя узами брака с дочерью миллиардера Ниной Флор. Церемония была скромной и пришла в присутствии отцом влюбленных.

Принц Греции женился на дочери миллиардера: ее платье удивило всех

Принц Греции и Дании Филипп и Нина Флор | instagram

Известно, что 34-летний принц Филипп женился на своей возлюбленной в Санкт-Морице — швейцарской коммуне, которая считается самым роскошным курортом страны. И место было выбрано не случайно, оказалось, что это родной город невесты. 

Свадебная церемония была скромной, свой брак принц Филипп и Нина Флор заключали в присутствии своих отцов — короля Константина и миллиардера Томаса Флора. Из-за карантина, вызванного пандемией, возлюбленные не могли устроить пышное торжество и отложили роскошный праздник до лучших времен, когда ситуация в мире стабилизируется.

В сети уже появились первые свадебные фотографии. И многие пользователи были удивлены свадебным платьем возлюбленной принца. Для церемонии Нина Флор выбрала теплый костюм с юбкой молочного цвета, который дополнила белыми колготками и туфлями в тон. Ее прическа также была минималистичной: голову невесты украшал белый бант.

Пользователи признались, что от дочери миллиардера ожидали более пышного и роскошного наряда. Но вместе с этим, отметили, что такой выбор платья подчеркивает ее скромность, женственность и нежность. 

Напомним, что о помолвке принца Греции и Дании Филиппа и Нины Флор, которые встречались более 2-х лет, было объявлено в начале сентября 2020 года. Предложение принц своей возлюбленной сделал во время отпуска на греческом острове. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что дочь Билла Гейтса выходит замуж за египтянина.


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