Принц Греции женился на дочери миллиардера: ее платье удивило всех

Язык
Coinspot 15.12.2020
BTC/USD
19468.11
ETH/USD
591.03
LTC/USD
82.85
НБУ 15.12.2020
USD/UAH
28.00
EUR/UAH
34.05
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
На прошлых выходных, принц Греции и Дании Филипп официально связал себя узами брака с дочерью миллиардера Ниной Флор. Церемония была скромной и пришла в присутствии отцом влюбленных.
Принц Греции и Дании Филипп и Нина Флор | instagram
Известно, что 34-летний принц Филипп женился на своей возлюбленной в Санкт-Морице — швейцарской коммуне, которая считается самым роскошным курортом страны. И место было выбрано не случайно, оказалось, что это родной город невесты.
Свадебная церемония была скромной, свой брак принц Филипп и Нина Флор заключали в присутствии своих отцов — короля Константина и миллиардера Томаса Флора. Из-за карантина, вызванного пандемией, возлюбленные не могли устроить пышное торжество и отложили роскошный праздник до лучших времен, когда ситуация в мире стабилизируется.
В сети уже появились первые свадебные фотографии. И многие пользователи были удивлены свадебным платьем возлюбленной принца. Для церемонии Нина Флор выбрала теплый костюм с юбкой молочного цвета, который дополнила белыми колготками и туфлями в тон. Ее прическа также была минималистичной: голову невесты украшал белый бант.
Пользователи признались, что от дочери миллиардера ожидали более пышного и роскошного наряда. Но вместе с этим, отметили, что такой выбор платья подчеркивает ее скромность, женственность и нежность.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что дочь Билла Гейтса выходит замуж за египтянина.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости