Принц Уильям и принц Гарри устроили скандал на похоронах дедушки

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Ольга Чародий
После скандального интервью Меган Маркл и принца Гарри с
Опрой Уинфри внук Елизаветы II впервые вернулся в Великобританию в апреле – это
были похороны его дедушки принца Филиппа. Тогда журналисты опубликовали
материал, в котором говорилось, что принцы
Уильям и Гарри общались друг с другом и шли рядом.
Принц Уильям и принц Гарри (фото из открытых источников)
И если это могло значить, что братья помирились, либо
находились на пути к этому, то писатель Роберт Лейси, который является
королевским биографом и консультантом Netflix в проекте "Корона",
утверждает, что на похоронах внуки Филиппа были не очень доброжелательно
настроены по отношению друг к другу.
Учитывая, что после похорон принца Филиппа перемирия между принцем Уильямом и принцем Гарри не произошло, конфликт между ними вряд ли закончится в ближайшее время.
Как мы сообщали ранее, в честь двухлетия своего первенца Арчи принц Гарри и Меган Маркл опубликовали коллаж из его старых фотографий на странице своего фонда Archewell в Instagram. "Это волшебство. У меня есть два лучших парня в мире, и я по—настоящему счастлива", — написала Меган. "Бубба, старший брат, с днем рождения", — написали герцог и герцогиня Сассекские, которые скоро готовятся стать родителями во второй раз. Также супруги показали новое фото сына на официальном сайте Archewell. Мальчик со связкой воздушных шариков был сфотографирован в саду калифорнийского дома семьи. Фанаты пары остались, однако не слишком довольны, поскольку Арчи стоит спиной к камере.
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