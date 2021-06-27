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Принц Уильям и принц Гарри устроили скандал на похоронах дедушки

Конфликт между братьями вряд ли закончится в ближайшее время

сегодня, 17:42
Автор:

Ольга Чародий

После скандального интервью Меган Маркл и принца Гарри с Опрой Уинфри внук Елизаветы II впервые вернулся в Великобританию в апреле – это были похороны его дедушки принца Филиппа. Тогда журналисты опубликовали материал, в котором говорилось, что  принцы Уильям и Гарри общались друг с другом и шли рядом.

Принц Уильям и принц Гарри устроили скандал на похоронах дедушки

Принц Уильям и принц Гарри (фото из открытых источников)

И если это могло значить, что братья помирились, либо находились на пути к этому, то писатель Роберт Лейси, который является королевским биографом и консультантом Netflix в проекте "Корона", утверждает, что на похоронах внуки Филиппа были не очень доброжелательно настроены по отношению друг к другу.

"Гнев между ними двумя стал настолько невероятно глубоким. Было сказано слишком много резких вещей", – утверждает Роберт Лейси.

Учитывая, что после похорон принца Филиппа перемирия между принцем Уильямом и принцем Гарри не произошло, конфликт между ними вряд ли закончится в ближайшее время.

Как мы сообщали ранее, в честь двухлетия своего первенца Арчи принц Гарри и Меган Маркл опубликовали коллаж из его старых фотографий на странице своего фонда Archewell в Instagram. "Это волшебство. У меня есть два лучших парня в мире, и я по—настоящему счастлива", — написала Меган.  "Бубба, старший брат, с днем рождения", — написали герцог и герцогиня Сассекские, которые скоро готовятся стать родителями во второй раз. Также супруги показали новое фото сына на официальном сайте Archewell. Мальчик со связкой воздушных шариков был сфотографирован в саду калифорнийского дома семьи. Фанаты пары остались, однако не слишком довольны, поскольку Арчи стоит спиной к камере.



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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-9726785/Prince-William-called-Meghan-Markle-bloody-woman-treated-staff-badly.html
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