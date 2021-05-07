Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына Арчи в честь его двухлетия

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Ольга Чародий
В честь двухлетия своего первенца Арчи принц Гарри и Меган
Маркл опубликовали коллаж из его старых фотографий на странице своего фонда
Archewell в Instagram.
Меган Маркл и принц Гарри (фото из открытых источников)
"Это волшебство. У меня есть два лучших парня в мире, и я
по—настоящему счастлива", — написала Меган.
"Бубба, старший брат,
с днем рождения", — написали герцог и герцогиня Сассекские, которые скоро
готовятся стать родителями во второй раз.
Также супруги показали новое фото сына на официальном сайте
Archewell. Мальчик со связкой воздушных шариков был сфотографирован в саду
калифорнийского дома семьи. Фанаты пары остались, однако не слишком довольны,
поскольку Арчи стоит спиной к камере.
Кроме того, в день рождения сына супруги попросили вместо подарков делать пожертвования в организацию GAVI, которая занимается распространением вакцины от ковида в бедных странах.
Напомним, официально принц будет принят на должность 24 марта. Принц Гарри успешно прошел отбор на должность топ-менеджера стартап-компании BetterUp (США), которая занимается коучингом и предоставляет услуги в вопросах психического здоровья. "Я хочу помочь оказывать влияние на жизни людей. Проактивный коучинг предоставляет бесконечные возможности для личностного развития, повышения осведомленности и всестороннего улучшения жизни", – прокомментировал принц Гарри свой выбор сферы деятельности. Гендиректор компании Алекси Робишо сообщил, что принц Гарри будет участвовать в благотворительной деятельности и займется планированием стратегии компании. Полный спектр должностных обязанностей и зарплата принца Гарри не разглашаются.
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