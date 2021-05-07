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Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына Арчи в честь его двухлетия

Кроме того, в день рождения сына супруги попросили вместо подарков делать пожертвования в организацию GAVI, которая занимается распространением вакцины от ковида в бедных странах

сегодня, 05:05
Автор:

Ольга Чародий

В честь двухлетия своего первенца Арчи принц Гарри и Меган Маркл опубликовали коллаж из его старых фотографий на странице своего фонда Archewell в Instagram.

Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына Арчи в честь его двухлетия

Меган Маркл и принц Гарри (фото из открытых источников)

"Это волшебство. У меня есть два лучших парня в мире, и я по—настоящему счастлива", — написала Меган.

 "Бубба, старший брат, с днем рождения", — написали герцог и герцогиня Сассекские, которые скоро готовятся стать родителями во второй раз.

Также супруги показали новое фото сына на официальном сайте Archewell. Мальчик со связкой воздушных шариков был сфотографирован в саду калифорнийского дома семьи. Фанаты пары остались, однако не слишком довольны, поскольку Арчи стоит спиной к камере.

Кроме того, в день рождения сына супруги попросили вместо подарков делать пожертвования в организацию GAVI, которая занимается распространением вакцины от ковида в бедных странах.

Напомним, официально принц будет принят на должность 24 марта. Принц Гарри успешно прошел отбор на  должность топ-менеджера стартап-компании BetterUp (США), которая занимается коучингом и предоставляет услуги в вопросах психического здоровья. "Я хочу помочь оказывать влияние на жизни людей. Проактивный коучинг предоставляет бесконечные возможности для личностного развития, повышения осведомленности и всестороннего улучшения жизни", – прокомментировал принц Гарри свой выбор сферы деятельности. Гендиректор компании Алекси Робишо сообщил, что принц Гарри будет участвовать в благотворительной деятельности и займется планированием стратегии компании. Полный спектр должностных обязанностей и зарплата принца Гарри не разглашаются.




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