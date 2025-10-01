Принцесса Анна тайно посетила Украину: что известно о визите королевского лица

Британская принцесса Анна 30 сентября совершила неожиданный визит в Украину, чтобы привлечь внимание к проблемам детей, пострадавших от российского вторжения. Как сообщил Букингемский дворец, главной целью поездки стало подчеркивание травматического опыта молодежи, живущей рядом с фронтом.

Принцесса Анна посетила Украину. Фото: BBC

В ходе визита принцесса Анна посетила ряд символических мест. В Харькове она вместе с первой леди Еленой Зеленской почтила память жертв у Детского мемориала, оставив там игрушечного мишку. Она также осмотрела Херсонскую культурную выставку, которую в Лондоне назвали символом силы, сопротивления и борьбы Украины.

Принцесса Анна почтила память жертв у Детского мемориала. Фото: BBC

Особое внимание Анна уделила работе Центра защиты прав ребенка, где встретилась с детьми, насильно вывезенными из домов, но часть из них впоследствии вернулись в украинские семьи. По данным Украины, с февраля 2022 было депортировано по меньшей мере 19 500 детей, но вернуть удалось только 1605.

Международный уголовный суд еще в 2023 году выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и его уполномоченного по правам детей Марии Львовы-Беловой за незаконную депортацию несовершеннолетних. Россия отрицает обвинения, утверждая, что она якобы "эвакуировала" детей ради их безопасности, однако не планирует возвращать их в Украину.

В ходе визита принцесса Анна также встретилась с женщинами-полицейскими, военными, ранеными ветеранами и посетила Софийский собор в Киеве. Ее поездка состоялась всего через несколько недель после того, как Великобритания ввела новые санкции против лиц, причастных к принудительной депортации украинских детей.

Принцесса Анна и Владимир Зеленский. Фото: BBC

Принцесса Анна – единственная дочь королевы Елизаветы II и принца Филиппа, а также младшая сестра короля Чарльза III. Она родилась третьей в очереди наследования британского престола.

