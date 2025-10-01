Принцеса Анна таємно відвідала Україну: що відомо про візит королівської особи

Британська принцеса Анна 30 вересня зробила несподіваний візит до України, щоб привернути увагу до проблем дітей, які постраждали від російського вторгнення. Як повідомив Букінгемський палац, головною метою поїздки стало підкреслення травматичного досвіду молоді, що живе поруч із фронтом.

Принцеса Анна відвідала Україну. Фото: BBC

Під час візиту принцеса Анна відвідала низку символічних місць. У Харкові вона разом із першою леді Оленою Зеленською вшанувала пам'ять жертв біля Дитячого меморіалу, залишивши там іграшкового ведмедика. Вона також оглянула Херсонську культурну виставку, яку у Лондоні назвали "символом сили, опору та боротьби України".

Принцеса Анна вшанувала пам'ять жертв біля Дитячого меморіалу. Фото: BBC

Особливу увагу Анна приділила роботі Центру захисту прав дитини, де зустрілася з дітьми, які були насильно вивезені з домівок, але частина з них згодом повернулися до українських сімей. За даними України, з лютого 2022 року було депортовано щонайменше 19 500 дітей, але повернути вдалося лише 1605.

Міжнародний кримінальний суд ще у 2023 році видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та його уповноваженої з прав дітей Марії Львови-Бєлової за незаконну депортацію неповнолітніх. Росія заперечує звинувачення, стверджуючи, що вона нібито "евакуювала" дітей заради їхньої безпеки, проте не планує їх повертати в Україну.

Під час візиту принцеса Анна також зустрілася з жінками-поліцейськими, військовими, пораненими ветеранами та відвідала Софійський собор у Києві. Її поїздка відбулася лише за кілька тижнів після того, як Велика Британія запровадила нові санкції проти осіб, причетних до примусової депортації українських дітей.

Принцеса Анна та Володимир Зеленський. Фото: BBC

Принцеса Анна — єдина дочка королеви Єлизавети II та принца Філіпа, а також молодша сестра короля Чарльза III. Вона народилася третьою в черзі успадкування британського престолу.

