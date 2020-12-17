Рождественская открытка королевской семьи готова: Кейт и Уильям показали ее миру

Герцог и герцогиня Кембриджские показали, как выглядит их открытка на Рождество 2021.

Герцог и герцогиня Кембриджские. Фото: Getty Images

Фотографию, которая была делана фотографом Мэттом Портеусом, они разместили на своей странице в социальных сетях. Так, на праздничном снимке можно увидеть Кейт, Уильяма и трое их детей – принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

Под этой публикацией написаны следующие слова:

"Герцог и герцогиня рады поделиться новым портретом своей семьи, который изображен на их рождественской открытке в этом году".

Все члены королевской семьи для фотосессии выбрали достаточно простую одежду. На них одеты джемперы темных оттенков, к ним в тон подобраны джинсы или брюки, а завершает рождественский образ семьи теплая обувь. Кейт и Уильям держат своих детей на руках, сидя на стоге сена. Все они выглядят очень счастливыми, но самый младший член семейства – принц Луи, не побоялся показывать своих эмоций на камеру. Мальчик искренне смеется.

Герцог и герцогиня Кембриджские также улыбаются, ласково обнимая своих детей.

Стоит добавить, что не так давно состоялся светский выход королевской семьи. Все впятером они посетили театр Палладиум в Лондоне. Для принца Луи это был первый выход в свет, но несмотря на это, он держался очень хорошо и демонстрировал сдержанность и серьезность.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, британцы активно обсуждают орфографическую ошибку Кейт Миддлтон. Пользователи социальных сетей заметили, что герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон допустила орфографическую ошибку при написании пожелания для транспортных рабочих во время королевского турне. Герцог и герцогиня Кембриджские отправились в 48-часовое бурное турне по Великобритании.





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