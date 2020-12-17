kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 17.12.2020

BTC/USD

22680.74

ETH/USD

659.99

LTC/USD

99.84

НБУ 17.12.2020

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

34.25

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды Королевские персоны Рождественская открытка королевской семьи готова: Кейт и Уильям показали ее миру
commentss НОВОСТИ Все новости

Рождественская открытка королевской семьи готова: Кейт и Уильям показали ее миру

На снимке можно увидеть всех членов королевского семейства

сегодня, 14:15
Автор:

Любовь Блажко

Герцог и герцогиня Кембриджские показали, как выглядит их открытка на Рождество 2021.

Рождественская открытка королевской семьи готова: Кейт и Уильям показали ее миру

Герцог и герцогиня Кембриджские. Фото: Getty Images

Фотографию, которая была делана фотографом Мэттом Портеусом, они разместили на своей странице в социальных сетях. Так, на праздничном снимке можно увидеть Кейт, Уильяма и трое их детей – принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

Под этой публикацией написаны следующие слова: 

"Герцог и герцогиня рады поделиться новым портретом своей семьи, который изображен на их рождественской открытке в этом году". 

Все члены королевской семьи для фотосессии выбрали достаточно простую одежду. На них одеты джемперы темных оттенков, к ним в тон подобраны джинсы или брюки, а завершает рождественский образ семьи теплая обувь. Кейт и Уильям держат своих детей на руках, сидя на стоге сена. Все они выглядят очень счастливыми, но самый младший член семейства – принц Луи, не побоялся показывать своих эмоций на камеру. Мальчик искренне смеется. 

Герцог и герцогиня Кембриджские также улыбаются, ласково обнимая своих детей. 

Стоит добавить, что не так давно состоялся светский выход королевской семьи. Все впятером они посетили театр Палладиум в Лондоне. Для принца Луи это был первый выход в свет, но несмотря на это, он держался очень хорошо и демонстрировал сдержанность и серьезность. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, британцы активно обсуждают орфографическую ошибку Кейт Миддлтон. Пользователи социальных сетей заметили, что герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон допустила орфографическую ошибку при написании пожелания для транспортных рабочих во время королевского турне. Герцог и герцогиня Кембриджские отправились в 48-часовое бурное турне по Великобритании.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/p/CI3-aCEleK4/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ