Сеть шокировала одежда Мелании Трамп и королевы Камиллы: украинцев призвали не обманываться

Сочетание двух цветов платьев первых леди вызвало много обсуждений

18 сентября 2025, 11:39
Во время визита в Великобританию супруга президента США Мелания Трамп выбрала желтое платье, в то время как королева Камилла надела синее платье во время государственного банкета в Виндзорском замке. Это сочетание цветов вызвало бурные обсуждения: действительно ли такие символические цвета были в поддержку Украины.

Как пишет издание House Beautiful, флаг королевского стандарта включает красный, синий и желтый цвета, широко используемые в аббатстве. Кроме того, королева Елизавета в 1960 году приняла личный флаг, состоящий исключительно из желтого (или золотого) и синего цветов. Его дизайн включает в себя начальную букву "Е" внутри королевской короны, окруженную венком из роз.

Хотя ковры на коронации могут напоминать украинский флаг, как отмечали многие комментаторы в соцсетях, они кажутся традиционными, поскольку на церемонии коронации покойной королевы Елизаветы также присутствовали желто-синие ковры, причем желтая секция покрывала место, где сидят кресла у трона, а синяя секция – места, где сидят гости.

Отметим, что желтый цвет одежды Мелания Трамп для государственного визита в Великобританию выбирает уже не в первый раз: в частности, в декабре 2019 года она одела платье этого оттенка для официального приема в Букингемском дворце по случаю 70-летия НАТО, организованного королевой Елизаветой II.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что во время государственного визита Дональда и Мелании Трамп в Великобританию внимание журналистов привлекло не только дипломатический этикет, но и неожиданную шутку короля Чарльза. Монарх живо прокомментировал шляпу первой леди США, чем вызвал улыбку у бывшей модели.



