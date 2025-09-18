Під час візиту до Великобританії дружина президента США Меланія Трамп обрала жовту сукню, у той час як королева Камілла вдягнула синю сукню під час державного банкету у Віндзорському замку. Це поєднання кольорів викликало бурхливі обговорення: чи насправді такі символічні кольори були на підтримку України.

Мережу шокував одяг Меланії Трамп та королеви Камілли: українців закликали не обманюватися

Як пише видання House Beautiful, прапор королівського стандарту включає червоний, синій і жовтий кольори, які широко використовуються в абатстві. Крім того, королева Єлизавета в 1960 році прийняла особистий прапор, який складається виключно з жовтого (або золотого) і синього кольорів. Його дизайн включає початкову літеру "Е" всередині королівської корони, оточену вінком з троянд.

Хоча килими на коронації можуть нагадувати український прапор, як зазначали багато коментаторів у соцмережах, вони здаються традиційними, оскільки на церемонії коронації покійної королеви Єлизавети також були присутні жовто-сині килими, причому жовта секція покривала місце, де сидять крісла біля трону, а синя секція — місця, де сидять гості.

Зазначимо, що жовтий колір одягу Меланія Трамп для державного візиту до Великої Британії обирає вже не вперше: зокрема, у грудні 2019 року вона одягнула сукню цього відтінку для офіційного прийому в Букінгемському палаці з нагоди 70-річчя НАТО, організованого королевою Єлизаветою II.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що під час державного візиту Дональда та Меланії Трамп до Великої Британії увагу журналістів привернув не лише дипломатичний етикет, а й несподіваний жарт короля Чарльза. Монарх жваво прокоментував капелюх першої леді США, чим викликав усмішку у колишньої моделі.