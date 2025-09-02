Спасатель раскрыл последние четыре слова принцессы Дианы перед ее смертью

Прошло 28 лет с той ночи, которая ошеломила весь мир. 31 августа 1997 года принцесса Диана трагически погибла в автокатастрофе в Париже. Подробности той аварии до сих пор вызывают множество вопросов. Однако пожарный, находившийся среди первых на месте происшествия, раскрыл, какие слова сказала Диана перед своей смертью.

Принцесса Диана. Фото из открытых источников

Автомобиль, в котором ехали принцесса Диана и ее партнер Доди Файед, пытался скрыться от толпы фотографов. Водитель Анри Поль потерял управление на скорости более 100 км/ч у подземного перехода Pont de l'Alma. Машина сначала зацепила другой автомобиль, а затем врезалась в бетонную колонну тоннеля. В результате аварии погибли Диана, Доди и Анри Поль. Единственным выжившим был охранник Тревор Рис-Джонс, получивший серьезные травмы.

Одним из первых на месте трагедии прибыл пожарный Ксавье Гурмелон. В разговоре с The Sun он вспомнил, что поначалу не узнал принцессу, но заметил блондинку на заднем сиденье, которая была в сознании. Пожарный утверждает, что он держал за ее руку и успокаивал, пока они ждали, когда вытащат ее из-под обломков. Тодга Диана сказала четыре слова, которые стали ее последними.

"Боже мой, что случилось?" — Спросила она за мгновение до того, как у нее остановилось сердце.

Гурмелон пытался реанимировать принцессу Диану.

"Я сделал массаж сердца, и через несколько секунд она снова начала дышать. Конечно, это было облегчением, потому что как спасатель ты хочешь спасать жизнь — и именно это, как мне казалось, я и сделал", — рассказал спасатель.

Однако после доставки в больницу, медики зафиксировали смерть принцессы Дианы из-за серьезных внутренних травм.

"Честно говоря, я думал, что она выживет. Насколько я знал, когда она была в машине скорой помощи, она была жива, и я надеялся, что она выживет. Но позже я узнал, что она умерла в больнице. Это было очень грустно", – добавил Гурмелон.

По его словам, "воспоминание о той ночи останется со мной навсегда". Как объяснил пожарный, он тогда и не подозревал, что это принцесса Диана и "лишь когда ее положили в машину скорой помощи, один из парамедиков сказал мне, что это она".

Принцесса Диана погибла в возрасте 36 лет. Она была первой женой Чарльза III, мать принцев Уильяма и Гарри.

