Трамп сделал смелый комплимент из 4 слов к Кейт Миддлтон

Президент США Дональд Трамп во время своего государственного визита в Великобританию 17 сентября привлек внимание неожиданным комплиментом принцессе Уэльской Кейт Миддлтон. Теперь стало известно, что именно сказал Трамп королевскому лицу.

Дональд Трамп и Кейт Миддлтон. Фото: AP

Дональд и Мелания Трамп прилетели в Великобританию, где их торжественно приняла королевская семья в Виндзорском замке. Принц Уильям и Кейт Миддлтон встретили президента США и первую леди Меланию Трамп, после чего состоялась официальная церемония поздравления.

В момент, когда Трамп пожал руку принцессе Кейт, он произнес ей короткий, но выразительный комплимент из четырех слов.

"Ты прекрасна, так прекрасна", — сказал Трамп.

Позже в тот же день королевская семья организовала официальный пир в честь президента США и его супруги. Участие в нем приняли около 160 гостей, среди которых премьер-министр Великобритании Кир Стармер, CEO Apple Тим Кук и руководитель OpenAI Сэм Альтман.

Во время своей речи Трамп снова вспомнил о Кейт Миддлтон. В этот раз президент США назвал принцессу Уэльскую "сияющей, здоровой и очень красивой".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о курьезном случае, когда Дональд Трамп нарушил королевский протокол в Великобритании и опозорился перед королем Чарльзом III. Как указывают британцы, президент США шел впереди короля, что считается дурным тоном.

Также "Комментарии" писали, что во время встречи с Дональдом и Меланией Трамп в Виндзорском замке король Чарльз пошутил о ее шляпе. Король заметил, что такая большая шляпа как у первой леди США может снести ветер.