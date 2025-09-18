Трамп зробив сміливий комплімент з 4 слів до Кейт Міддлтон

Президент США Дональд Трамп під час свого державного візиту до Великої Британії 17 вересня привернув увагу несподіваним компліментом принцесі Уельській Кейт Міддлтон. Тепер стало відомо, що саме сказав Трамп королівській особі.

Дональд Трамп та Кейт Міддлтон. Фото: AP

Дональд та Меланія Трамп прилетіли до Великої Британії, де їх урочисто прийняла королівська родина у Віндзорському замку. Принц Вільям і Кейт Міддлтон зустріли президента США та першу леді Меланію Трамп, після чого відбулася офіційна церемонія вітання.

В момент, коли Трамп потис руку принцесі Кейт, він виголосив їй короткий, але промовистий комплімент з чотирьох слів.

"Ти прекрасна, така прекрасна", — сказав Трамп.

Пізніше того ж дня королівська родина організувала офіційний бенкет на честь президента США та його дружини. Участь у ньому взяли близько 160 гостей, серед яких прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, CEO Apple Тім Кук та керівник OpenAI Сем Альтман.

Під час своєї промови Трамп знову згадав про Кейт Міддлтон. Цього разу президент США назвав принцесу Уельську "сяючою, здоровою та дуже красивою".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про курйозний випадок, коли Дональд Трамп порушив королівський протокол у Великій Британії та зганьбився перед королем Чарльзом III. Як вказують британці, президент США йшов попереду короля, що вважається поганим тоном.

Також "Коментарі" писали, що під час зустрічі з Дональдом і Меланією Трамп у Віндзорському замку король Чарльз пожартував про її капелюх. Король зауважив, що такий великий капелюх як у першої леді США може знести вітер.