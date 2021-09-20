logo
Русский Українська

BTC/USD

43959.20

ETH/USD

3109.99

LTC/USD

161.39

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

31.50

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды Королевские персоны В семье британской королевы пополнение: что известно о новорожденном
commentss НОВОСТИ Все новости

В семье британской королевы пополнение: что известно о новорожденном

Внучка королевы Елизаветы II родила ребенка

сегодня, 19:20
Автор:

Козлова Альбіна

В субботу, 18 сентября, 33-летняя принцесса Беатрис Йоркская родила дочь, это ее первый ребенок. Об этом сообщает BBC.

В семье британской королевы пополнение: что известно о новорожденном

Аристократические супруги стали родителями, фото из открытых источников

Младенец Беатрис родился с весом 2,7 кг. Принцесса рожала в больнице Челси и Вестминстера. Новорожденная дочь принцессы, стала правнучкой королевы Елизаветы II. Девочка будет 11 в очереди на трон и стала 12 правнучкой королевы.

Внучка королевы в Twitter поблагодарила акушеров за помощь. Беатрис, старшая дочь герцога и герцогини Йоркских, вышла замуж за Эдоардо Мапелло-Моцци в 2020 году и забеременела. Муж принцессы уже имеет сына от другой женщины Кристофера Вульфа. У супругов разница в возрасте пяти лет.

В Букингемском дворце все рады рождению девочки. Принцесса Беатрис является вице-президентом по вопросам партнерства и стратегии в компании по программному обеспечению искусственного интеллекта Afiniti, а также покровительницей нескольких благотворительных организаций: детского хосписа, "Подросткового фонда против рака" и Центра дислексии Хелен Аркелл.

Ее муж, итальянский аристократ и бизнесмен — 38-летний Эдоардо Мапелло-Моцци. Бизнесмен происходит из семьи бывшего олимпийского лыжника графа Алессандро Мапелло-Моцци и Никки Уильямс-Эллис.

Как сообщал портал "Комментарии", завещание принца Филиппа озвучат только через 90 лет. Такое решение принял суд Великобритании. Слушания по делу о скреплении завещания провели в закрытом режиме в июле. Председателем был Эндрю Макфарлейн, старший судья по семейным делам Высокого суда Лондона. В законодательстве Великобритании есть конвенция, согласно которой суды запечатывают заветы старших членов королевской семьи на длительный срок.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/news/uk-58627115
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ