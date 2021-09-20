В семье британской королевы пополнение: что известно о новорожденном

В субботу, 18 сентября, 33-летняя принцесса Беатрис Йоркская родила дочь, это ее первый ребенок. Об этом сообщает BBC.

Аристократические супруги стали родителями, фото из открытых источников

Младенец Беатрис родился с весом 2,7 кг. Принцесса рожала в больнице Челси и Вестминстера. Новорожденная дочь принцессы, стала правнучкой королевы Елизаветы II. Девочка будет 11 в очереди на трон и стала 12 правнучкой королевы.

Внучка королевы в Twitter поблагодарила акушеров за помощь. Беатрис, старшая дочь герцога и герцогини Йоркских, вышла замуж за Эдоардо Мапелло-Моцци в 2020 году и забеременела. Муж принцессы уже имеет сына от другой женщины Кристофера Вульфа. У супругов разница в возрасте пяти лет.

В Букингемском дворце все рады рождению девочки. Принцесса Беатрис является вице-президентом по вопросам партнерства и стратегии в компании по программному обеспечению искусственного интеллекта Afiniti, а также покровительницей нескольких благотворительных организаций: детского хосписа, "Подросткового фонда против рака" и Центра дислексии Хелен Аркелл.

Ее муж, итальянский аристократ и бизнесмен — 38-летний Эдоардо Мапелло-Моцци. Бизнесмен происходит из семьи бывшего олимпийского лыжника графа Алессандро Мапелло-Моцци и Никки Уильямс-Эллис.



Как сообщал портал "Комментарии", завещание принца Филиппа озвучат только через 90 лет. Такое решение принял суд Великобритании. Слушания по делу о скреплении завещания провели в закрытом режиме в июле. Председателем был Эндрю Макфарлейн, старший судья по семейным делам Высокого суда Лондона. В законодательстве Великобритании есть конвенция, согласно которой суды запечатывают заветы старших членов королевской семьи на длительный срок.

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