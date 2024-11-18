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В Виндзорский замок ворвались грабители: похитившие

В Виндзорском замке угнали два автомобиля: грабителей разыскивают

18 ноября 2024, 18:03
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Черновалова Кристина

В Великобритании двое мужчин в масках ограбили королевскую резиденцию. Им удалось проникнуть в Виндзорский замок и угнать два транспортных средства — черный пикап Isuzu и красный квадроцикл. Об этом сообщает издание Sun.

В Виндзорский замок ворвались грабители: похитившие

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Инцидент произошел еще 13 октября около 23:45, но полиция раскрыла эту информацию только сейчас. Мужчины прорвались через ворота, перелезли через забор и попали в хозяйственное здание, где угнали технику.                                             

"Около 23:45 в воскресенье, 13 октября, мы получили сообщение о краже со взломом на территории Виндзорского дворца. Злоумышленники ворвались в хозяйственное здание и скрылись на черном пикапе Isuzu и красном квадроцикле", — заявил представитель местной полиции.

К моменту кражи король Чарльз III и королева Камилла отсутствовали. Однако, по данным СМИ, на территории замка находились принц Уильям и принцесса Кейт, проживающие в коттедже Аделаида.                   

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Источник: https://www.thesun.co.uk/royals/31773397/windsor-castle-raided-prince-william-kate-robbery/
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