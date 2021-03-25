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Главная Новости Звезды Королевские персоны Во дворце Елизаветы II обнаружили бомбу
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Во дворце Елизаветы II обнаружили бомбу

Для нейтрализации подозрительного устройства во дворец вызвали саперов

сегодня, 06:38
Автор:

Ольга Чародий

По подозрению в подготовке теракта арестовали 39-летнего мужчину. Полиция Шотландии обнаружила подозрительный предмет, похожий на взрывчатку, на территории дворца Holyroodhouse в Эдинбурге. Дворец является официальной резиденцией королевы Елизаветы II. Инцидент произошел 23 марта, около 20:50 в районе Дворца Холирудхаус, eadaily.com. Как сообщили полицейские, угрозы для общественности не было.

Во дворце Елизаветы II обнаружили бомбу

Резиденция королевы Елизаветы II в Эдинбурге (фото из открытых источников)

"Нас вызвали во дворец Холирудхаус после сообщения о подозрительном предмете. После проведения экспертизы было проведено утилизацию взрывоопасных предметов. В связи с инцидентом задержан 39-летний мужчина. Угрозы для граждан не было, расследования продолжаются в полном объеме", — говорится в сообщении полиции.

Подробности инцидента расследуются.

Напомним, принц Гарри и его жена, актриса Меган Маркл, недавно дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Во время разговора выяснилось, что супругам было очень сложно жить во дворце вместе с другими членами королевской монаршей семьи. У Меган Маркл даже возникало желание совершить самоубийство, а принц Гарри страдал от прессы. Британская королева сразу же отреагировала на такие заявления и предоставила официальный комментарий. В нем отмечается, что всей британской семьи жаль, что Меган Маркл и принц Гарри пережили такой сложный период.

Члены монаршей семьи даже не догадывались, что последние годы были такими тяжелыми для супругов. Также в сообщении говорится, что некоторые воспоминания пары могут отличаться от реальных событий. Однако в любом случае королевская семья приняла жалобы и переживания во внимание. В ближайшее время все сказанное Меган и Гарри в интервью будет обсуждаться всей семьей в частном порядке.


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Источник: eadaily.com
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