"Я в беде": рассекретили, что король Чарльз сказал Камилле на параде

На традиционном военном параде Trooping the Colour в Лондоне 13 июня король Великобритании Чарльз III попал в конфуз во время разговора с королевой Камиллой. Теперь его слова стали известны общественности, после того, как их удалось расшифровать экспертке по чтению по губам Николе Гиклинг.

Король Чарльз III и королева Камилла. Фото: REUTERS

Как пишет британское издание Express, король Чарльз во время движения королевской процессии обменялся с женой несколькими короткими, но эмоциональными фразами, которые произошли на глазах камер и тысяч зрителей.

По словам читательницы по губам Николы Гиклинг в первый момент диалога Чарльз обратился к Камилле с просьбой подняться. Как оказалось, у короля были определенные проблемы с одеждой.

"Я в беде. Ты не могла бы встать? Пальто застряло, мне надо его вытащить, чтобы было удобно", — сказал король по поводу курьезной ситуации, в которую он попал.

Хотя сцена выглядела почти незаметной для зрителей, она стала одной из самых обсуждаемых деталей парада в социальных сетях.

По словам экспертки, далее король Чарльз напомнил Камилле о необходимом жесте для публики – традиционном поздравлении. Гиклинг утверждает, что король сказал: "Давай помахаем". Как объясняет британское издание, такие моменты являются частью устоявшегося королевского протокольного поведения, особенно во время торжественных процессий в центре Лондона.

В еще одном фрагменте диалога, который расшифровала Гиклинг, королевские супруги тайно обсуждали предстоящую встречу.

"Мы подождем и увидим их в понедельник; это нужно сделать", — сказал Чарльз Камилле.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как король Чарльз подколол Трампа. Макрон отреагировал на шутку.

Также "Комментарии" писали о курьезе в Великобритании, где радиостанция "похоронила" короля Чарльза на 15 минут.