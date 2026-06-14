"Я в халепі": розсекретили, що король Чарльз сказав Каміллі на параді

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Slava Kot
На традиційному військовому параду Trooping the Colour у Лондоні 13 червня король Великої Британії Чарльз III потрапив у конфуз під час розмови з королевою Каміллою. Тепер його слова стали відомі громадськості, після того, як їх вдалося розшифрувати експертці з читання по губах Ніколи Гіклінг.
Король Чарльз III та королева Камілла. Фото: REUTERS
Як пише британське видання Express, король Чарльз під час руху королівської процесії обмінявся з дружиною кількома короткими, але емоційними фразами, які відбулися на очах у камер та тисяч глядачів.
За словами читачки по губах Ніколи Гіклінг у перший момент діалогу Чарльз звернувся до Камілли з проханням підвестися. Як виявилося, король мав певні проблеми з одягом.
Хоч сцена виглядала майже непомітною для глядачів, однак вона стала однією з найбільш обговорюваних деталей параду у соціальних мережах.
За словами експертки, далі король Чарльз нагадав Каміллі про необхідний жест для публіки — традиційне привітання. Гіклінг стверджує, що король сказав: "Давай помахаємо". Як пояснює британське видання, такі моменти є частиною усталеної королівської протокольної поведінки, особливо під час урочистих процесій у центрі Лондона.
У ще одному фрагменті діалогу, який розшифрувала Гіклінг, королівське подружжя таємно обговорювало майбутню зустріч.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, як король Чарльз підколов Трампа. Макрон відреагував на жарт.
Також "Коментарі" писали про курйоз у Великій Британії, де радіостанція "поховала" короля Чарльза на 15 хвилин.