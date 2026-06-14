"Я в халепі": розсекретили, що король Чарльз сказав Каміллі на параді

На традиційному військовому параду Trooping the Colour у Лондоні 13 червня король Великої Британії Чарльз III потрапив у конфуз під час розмови з королевою Каміллою. Тепер його слова стали відомі громадськості, після того, як їх вдалося розшифрувати експертці з читання по губах Ніколи Гіклінг.

Король Чарльз III та королева Камілла. Фото: REUTERS

Як пише британське видання Express, король Чарльз під час руху королівської процесії обмінявся з дружиною кількома короткими, але емоційними фразами, які відбулися на очах у камер та тисяч глядачів.

За словами читачки по губах Ніколи Гіклінг у перший момент діалогу Чарльз звернувся до Камілли з проханням підвестися. Як виявилося, король мав певні проблеми з одягом.

"Я в халепі. Ти не могла б встати? Пальто застрягло, мені треба його витягнути, щоб було зручно", - сказав король щодо курйозної ситуації в яку він потрапив.

Хоч сцена виглядала майже непомітною для глядачів, однак вона стала однією з найбільш обговорюваних деталей параду у соціальних мережах.

За словами експертки, далі король Чарльз нагадав Каміллі про необхідний жест для публіки — традиційне привітання. Гіклінг стверджує, що король сказав: "Давай помахаємо". Як пояснює британське видання, такі моменти є частиною усталеної королівської протокольної поведінки, особливо під час урочистих процесій у центрі Лондона.

У ще одному фрагменті діалогу, який розшифрувала Гіклінг, королівське подружжя таємно обговорювало майбутню зустріч.

"Ми почекаємо і побачимо їх у понеділок; це треба зробити", — сказав Чарльз Каміллі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, як король Чарльз підколов Трампа. Макрон відреагував на жарт.

Також "Коментарі" писали про курйоз у Великій Британії, де радіостанція "поховала" короля Чарльза на 15 хвилин.