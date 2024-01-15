Запретная любовь с первого взгляда: история короля Чарльза III и королевы Камиллы

Они решили вступить в брак через 35 лет после своей первой встречи, пройдя опыт собственных браков. Их роман обсуждался в прессе, и многие считали, что Камилла повлияла на события и возможно повлекла за собой распад брака между Чарльзом и Дианой. Прошло много лет спустя после трагической гибели принцессы Уэльской, к тому моменту, когда наследник, принц Чарльз, взял у жены женщину, которую полюбил еще с первого дня их знакомства.

Романтические отношения короля Чарльза III и Камиллы

"Комментарии" рассказывают историю отношений Чарльза ІІІ и Камиллы.





С чего началась история отношений

короля Чарльза и королевы Камиллы

Камилла Шанд и принц Уэльский познакомились в 70-х годах благодаря их общей подруге Лючии Санта-Круз, дочери чилийского посла в Великобритании, которая дружила с обоими. В то время Камилла имела отношения с Эндрю Паркер-Боулзом, своим будущим мужем, но эти отношения были не без труда. Лючия решила помочь своей подруге и организовала их первое знакомство с Чарльзом в 1971 году.

Хотя Камилла никогда не считалась красавицей, ее остроумие и юмор поразили принца с первого взгляда. Стоит заметить, что тогда Камилла была в отношениях с Паркер-Боулзом и не планировала что-либо серьезное, кроме коротких отношений для решения проблем с неверным парнем. Однако дела взяли неожиданный оборот, когда королева Елизавета II узнала об их интрижке. Величество не позволило своему сыну жениться на любимой женщине, отправив его служить на флот, и позже состоялась неожиданная встреча с Дианой Спенсер, которая стала первой женой Чарльза и матерью его двух сыновей.









Развод Чарльза с Дианой

После пяти лет счастливой совместной жизни принц Чарльз и принцесса Диана стали свидетелями распада своего брака. Различные интересы и образы жизни определили новый оборот в их отношениях. В 1986 году Чарльз признал, что несчастлив в браке, и возобновил отношения с женщиной, которую любил все эти годы, Камиллой. С того времени Камиллу часто критиковали в печати, считая, что она была причиной распада брака между Чарльзом и Дианой. Официально их развод был оформлен через два года.

Диана переживала тяжелые времена более десяти лет. Недавно стали известны ее чувства и боль, которые она выражала в письмах своим друзьям Сьюзи и Тареку Кассемам. В письмах Диана выражала отчаяние и утверждала, что, зная, что ей придется пройти через развод, она никогда бы не согласилась на это. Эти письма, проданные на аукционе, вызвали определенное возмущение, но друзья принцессы решили передать полученные средства на благотворительный фонд, поддерживаемый Дианой.









Свадьба Чарльза и Камилы

Путь к свадьбе Чарльза и Камилы был непростым. Сыновья принца были не уверены, поддерживать ли новый брак своего отца, и это задержало объявление о помолвке на восемь лет. Общество относилось к Камилле враждебно, и это отражалось в негативных комментариях и обвинениях в ее адрес. Однако, принц Чарльз оставался выдержанным и ждал, получив поддержку королевы Елизаветы II и, наконец, получил благословение на второй брак.

10 февраля 2005 года принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз объявили о своей помолвке, а празднованием этого события стал пир в Виндзорском замке. Заметной особенностью свадебной церемонии было то, что англиканская церковь традиционно относилась неоднозначно к повторным бракам, особенно если бывший супруг еще был жив, как в случае с бывшим мужем Камиллы, Эндрю Паркером Боулзом. Архиепископ Кентерберийский Ровен Уильямс выразил свою поддержку, утверждая, что этот брак отвечает принципам англиканской церкви.

На гражданской церемонии не присутствовали королева Елизавета II и принц Филипп, однако они пришли на службу благословения в часовне Святого Георгия. Биограф покойной королевы считает, что их отсутствие свидетельствовало не об отказе от самого брака, а скорее о несогласовании королевы об условиях соглашения.

Сначала свадьба была запланирована на 8 апреля 2005 года, но из-за непредвиденных обстоятельств, связанных с похоронами Папы Иоанна Павла II, дата была перенесена на 9 апреля. Принц Гарри утверждает, что отец и Камилла не хотели увязывать свою свадьбу с днем похорон Папы Римского, поэтому они решили изменить дату.

После свадьбы Камилла получила титул герцогини Корнуольской и принцессы Уэльской. В феврале 2022 года королева Елизавета II выразила желание, чтобы Камилла после ее смерти и восхождения Чарльза на трон получила титул королевы-консорта. Это желание было претворено в жизнь 8 сентября 2022 года после коронации Чарльза. Таким образом, после церемонии Камилла приняла титул королевы.









Коронация Чарльза и Камиллы

6 мая 2023 г. в Вестминстерском аббатстве состоялась церемония коронации, во время которой Камилла стала королевой вместе с королем Чарльзом III. На голове короля была корона Святого Эдуарда, тогда как Камилла была удостоена короны королевы Марии Текской, ранее принадлежавшей бабушке королевы Елизаветы II и прабабушке Чарльза.

Коронационное платье Камиллы изготовил признанный дизайнер Брюс Олдфилд, ранее творивший для принцессы Дианы. Причина выбора именно его остается неизвестной, но, возможно, это окажется символическим жестом уважения памяти покойной первой жены Чарльза, так и не получившей титул королевы.