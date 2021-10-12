Здоровье королевы Великобритании пошатнулось: Елизавета II ходит с тростью (ВИДЕО)

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Лиля Воробьева
Королева Великобритании сегодня, 12 октября впервые пришла с тростью на официальное публичное мероприятие, которое состоялось в Вестминстерском аббатстве. Ее сопровождала ее дочь принцесса Анна. Об этом сообщает Daily Mail.
Елизавета II (фото из открытых источников)
Монаршая особа страны была приглашена на торжество — праздничную службу к столетию создания королевского британского легиона.
Работники медиа отметили, что высокая гостья взяла трость в руки, как только сошла со своего авто. Но, произошли какие-то ухудшения в состоянии здоровья 95-летней королевы,что она теперь использует трость для облегчения ходьбы — неизвестно. Нет никаких комментариев с резиденции королевы.
Важно, что дорога к аббатству в самом центре столицы Великобритании вымощена брусчаткой из камня, который разного размера. Поэтому монаршая особа взяла трость, чтобы ей комфортнее было идти.
Зашла Елизавета II в собор так же более короткой дорогой, со стороны угла поэтов в его южной части. Хотя гости такого высокого статуса идут, как правило, через главные Западные двери.
Монаршая особа страны вместе с принцессой Анной отстояла торжественную службу вместе с ветеранами, их родными и военными королевского британского региона.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что на чему экономит королева Елизавета II . Коронакриза ударил по всему населению мира. Монархи не исключение. Поэтому члены королевской семьи Великобритании решили немного сэкономить и продать личные самолеты. Поэтому у королевы Елизаветы II останется только вертолет AW-109. Британские СМИ предполагают, что воздушный транспортное средство монархиня будет делить с премьером Борисом Джонсоном.
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