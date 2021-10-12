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Здоровье королевы Великобритании пошатнулось: Елизавета II ходит с тростью (ВИДЕО)

Никаких комментариев с резиденции королевы не поступало

12 октября 2021, 22:50
Автор:

Лиля Воробьева








Королева Великобритании сегодня, 12 октября впервые пришла с тростью на официальное публичное мероприятие, которое состоялось в Вестминстерском аббатстве. Ее сопровождала ее дочь принцесса Анна. Об этом сообщает Daily Mail.

Здоровье королевы Великобритании пошатнулось: Елизавета II ходит с тростью (ВИДЕО)

Елизавета II (фото из открытых источников)

Монаршая особа страны была приглашена на торжество — праздничную службу к столетию создания королевского британского легиона.

Работники медиа отметили, что высокая гостья взяла трость в руки, как только сошла со своего авто. Но, произошли какие-то ухудшения в состоянии здоровья 95-летней королевы,что она теперь использует трость для облегчения ходьбы — неизвестно. Нет никаких комментариев с  резиденции королевы.

Важно, что дорога к аббатству в самом центре столицы Великобритании вымощена брусчаткой из камня, который разного размера. Поэтому монаршая особа взяла трость, чтобы ей комфортнее было идти.

Зашла Елизавета II в собор так же более короткой дорогой, со стороны угла поэтов в его южной части. Хотя гости такого высокого статуса идут, как правило, через главные Западные двери.

Монаршая особа страны вместе с принцессой Анной отстояла торжественную службу вместе с ветеранами, их родными и военными королевского британского региона.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что на чему экономит королева Елизавета II . Коронакриза ударил по всему населению мира. Монархи не исключение. Поэтому члены королевской семьи Великобритании решили немного сэкономить и продать личные самолеты. Поэтому у королевы Елизаветы II останется только вертолет AW-109. Британские СМИ предполагают, что воздушный транспортное средство монархиня  будет делить с премьером Борисом Джонсоном.



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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-10083701/Queen-95-uses-walking-stick-extra-support-Westminster-Abbey.html
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