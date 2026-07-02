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Блогерша Анна Алхим обнажилась для фотосессии верхом на коне (ФОТО)

Анна Алхим поделилась черно-белой фотосессией в стиле ню верхом на коне.

2 июля 2026, 10:42
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Автор:
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Slava Kot

Блогерша Анна Алхим обнажилась для фотосессии верхом на коне (ФОТО)

Анна Алхим. Фото: instagram.com / alkhimova_anna15

Украинская блоггерша Анна Алхим опубликовала новую серию фотографий, которые быстро привлекли внимание ее подписчиков в соцсетях. Инфлюэнсер поделилась черно-белой фотосессией в стиле ню, где позирует верхом на коне.

Анна Алхим в Instagram выложила новые фото На первом фото Алхим сидит на жеребце полностью обнаженной, оставив на себе высокие сапоги. На другом кадре она позирует рядом с конем в ковбойской шляпе, держа сигарету, а дым дополняет атмосферу съемки.

Блогерша Анна Алхим обнажилась для фотосессии верхом на коне (ФОТО) - фото 2

Обнаженная Анна Алхим. Фото: instagram.com/alkhimova_anna15

Блогерша Анна Алхим обнажилась для фотосессии верхом на коне (ФОТО) - фото 2

Анна Алхим. Фото: instagram.com/alkhimova_anna15

Далее блоггер снова появляется верхом на жеребце в разных позах: на одном из снимков она прикрывает грудь руками и смотрит прямо в камеру, а на другом – лежит на спине лошади.

Блогерша Анна Алхим обнажилась для фотосессии верхом на коне (ФОТО) - фото 2

Анна Алхим в ней фотосессии. Фото: instagram.com/alkhimova_anna15

Блогерша Анна Алхим обнажилась для фотосессии верхом на коне (ФОТО) - фото 2

Анна Алхим. Фото: instagram.com/alkhimova_anna15

Фотографии голой Анны Алхим быстро набрало большое количество реакций и комментариев. Часть пользователей высоко оценила художественную стилистику фотосессии и внешний вид блоггера. Среди комментариев можно увидеть такие отзывы: "Нежное обаяние", "Неземное, космическое", "Как всегда на высоте". Другие обратили внимание на то, что на фотографиях не заметно ее татуировок, предположив, что они были скрыты или отредактированы.

Анна Алхим является одной из известнейших украинских блоггерок. Она приобрела популярность благодаря активному ведению Instagram и TikTok, где делится личной жизнью, бьюти-контентом, провокационными фото и собственными взглядами. В то же время инфлюэнсерша неоднократно становилась участницей громких скандалов из-за своих высказываний по языковому вопросу, российской музыке и войне России против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Анна Алхим устроила провокационную фотосессию в "Межигорье".

Также "Комментарии" писали, что украинская блоггерша Алхим зажгла дорогие часы за 10 миллионов.



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