Блогерка Анна Алхім оголилася для фотосесії верхи на коні (ФОТО)

Анна Алхім. Фото: instagram.com / alkhimova_anna15

Українська блогерка Анна Алхім опублікувала нову серію світлин, які швидко привернули увагу її підписників у соцмережах. Інфлюенсерка поділилася чорно-білою фотосесією у стилі ню, де позує верхи на коні.

Анна Алхім в Instagram виклала нові фото. На першому фото Алхім сидить на жеребці повністю оголеною, залишивши на собі лише високі чоботи. На іншому кадрі вона позує поруч із конем у ковбойському капелюсі, тримаючи сигарету, а дим доповнює атмосферу зйомки.

Оголена Анна Алхім. Фото: instagram.com / alkhimova_anna15

Анна Алхім. Фото: instagram.com / alkhimova_anna15

Далі блогерка знову з'являється верхи на жеребцю в різних позах: на одному зі знімків вона прикриває груди руками й дивиться просто в камеру, а на іншому — лежить на спині коня.

Анна Алхім у ню фотосесії. Фото: instagram.com / alkhimova_anna15

Анна Алхім. Фото: instagram.com / alkhimova_anna15

Фотографії голої Анни Алхім швидко набрала велику кількість реакцій та коментарів. Частина користувачів високо оцінила художню стилістику фотосесії та зовнішній вигляд блогерки. Серед коментарів можна побачити такі відгуки: "Ніжна чарівність", "Неземна, космічна", "Як завжди на висоті". Інші звернули увагу на те, що на фотографіях не помітно її татуювань, припустивши, що вони були приховані або відредаговані.

Анна Алхім є однією з найвідоміших українських блогерок. Вона здобула популярність завдяки активному веденню Instagram і TikTok, де ділиться особистим життям, б'юті-контентом, провокативними фото та власними поглядами. Водночас інфлюенсерка неодноразово ставала учасницею гучних скандалів через свої висловлювання щодо мовного питання, російської музики та війни Росії проти України.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Анна Алхім влаштувала провокаційну фотосесію в "Межигір’ї".

Також "Коментарі" писали, що українська блогерка Алхім засвітила дорогий годинник за 10 мільйонів.