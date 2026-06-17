Бьянка Цензори удивила появлением в прозрачном боди без белья (ФОТО)

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Slava Kot
Жена американского рэпера Канье Веста, австралийская архитектор и модель Бьянка Цензори, в очередной раз надела провокационную одежду и вышла в таком виде на публику. Новые фото скандальной пары появились в Instagram-stories музыканта после его масштабного концерта в грузинском Тбилиси.
Бьянка Цензори. instagram / ye
На опубликованных кадрах супруги прогуливаются вблизи стадиона футбольного клуба "Динамо Тбилиси", где состоялось выступление артиста. Концерт собрал для 70 тысяч зрителей и стал одним из самых больших шоу Веста за последнее время. Однако внимание поклонников привлекло не только музыкальное событие, но очередной смелый образ Цензори.
31-летняя дизайнер позировала в полупрозрачном обжатом боде с глубоким вырезом на спине и босоножках на танкетке. Наряды создавали эффект почти полной прозрачности жены Веста. Кроме того, Бьянка Цензори под свою одежду решила не надевать нижнее белье.
Бьянка Цензори и Канье Вест. Фото: Instagram
Бьянка Цензори и Канье Вест. Фото: Instagram
Бьянка Цензори и Канье Вест. Фото: Instagram
Бьянка Цензори и Канье Вест. Фото: Instagram
Цензор регулярно попадает в заголовки мировых таблоидов через свои эпатажные выходы. Она неоднократно заявляла, что воспринимает моду как форму искусства и самовыражения. Ранее модель объясняла, что не считает свои образы откровенными и сознательно использует провокационный стиль как часть собственной творческой концепции.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Канье Вест потерял 20 миллионов из-за обнаженной Бьянки Цензори.
Также "Комментарии" писали, что Канье Вест извинился перед евреями на иврите.