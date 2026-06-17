Б'янка Цензорі здивувала появою у прозорому боді без білизни (ФОТО)

Дружина американського репера Каньє Веста, австралійська архітекторка та модель Б'янка Цензорі, вкотре одягла провокаційний одяг та вийшла такому вигляді на публіку. Нові фото скандальної пари з'явилися в Instagram-stories музиканта після його масштабного концерту в грузинському Тбілісі.

Б'янка Цензорі. instagram / ye

На опублікованих кадрах подружжя прогулюється поблизу стадіону футбольного клубу "Динамо Тбілісі", де відбувся виступ артиста. Концерт зібрав для 70 тисяч глядачів і став одним із найбільших шоу Веста за останній час. Однак увагу шанувальників привернула не лише музична подія, а й черговий сміливий образ Цензорі.

31-річна дизайнерка позувала у напівпрозорому обтислому боді з глибоким вирізом на спині та босоніжках на танкетці. Вбрання створювало ефект майже повної прозорості дружини Веста. Крім того, Б'янка Цензорі під свій одяг вирішила не вдягати спіднє.

Б'янка Цензорі та Каньє Вест. Фото: Instagram

Б'янка Цензорі та Каньє Вест. Фото: Instagram

Б'янка Цензорі та Каньє Вест. Фото: Instagram

Б'янка Цензорі та Каньє Вест. Фото: Instagram

Цензорі регулярно потрапляє в заголовки світових таблоїдів через свої епатажні виходи. Вона неодноразово заявляла, що сприймає моду як форму мистецтва та самовираження. Раніше модель пояснювала, що не вважає свої образи надто відвертими й свідомо використовує провокаційний стиль як частину власної творчої концепції.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Каньє Вест втратив 20 мільйонів через оголену Б'янку Цензорі.

Також "Коментарі" писали, що Каньє Вест вибачився перед євреями на івриті.