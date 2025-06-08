Девять женщин обвиняют Джареда Лето в сексуальных домогательствах, когда они были подростками

Несколько женщин обвинили певца Джареда Лето в непристойном поведении, некоторые из них назвали поведение 53-летнего актера и музыканта "хищническим, ужасным и неприемлемым".

Джаред Лето во время показа мод Vogue World в Париже, Франция, 23 июня 2024 года. Фото: Йоханна Жерон/Reuters

В новом отчете издания Air Mail, опубликованном в субботу, девять женщин обвинили Лето в ненадлежащем поведении в течение многих лет, в том числе во флирте с подростками, передает The Guardian.

В интервью изданию одна женщина рассказала, что еще в 2006 году, когда ей было 16 лет, Лето подошел к ней у кафе в Лос-Анджелесе. По словам женщины, Лето, сидевший с актером Эшли Олсеном, которому тогда было 19 лет, схватил ее за руку.

"Я посмотрела вниз, и это был Джаред Лето", — рассказала женщина изданию "Air Mail", добавив: "Мы коротко поговорили, и он взял мой номер". Она продолжила, что Лето позвонил ей домой через несколько дней, вспоминая: "Я не знаю, был ли он под действием наркотиков, что ли… Это был самый странный, самый отвратительный голос… [Но] для меня это Джаред, понимаете?"

Она сказала, что Лето сказал, что в тот вечер он устраивает вечеринку у себя дома и что он пригласил ее. Женщина отказалась, сказав изданию: "У меня даже не было водительских прав". Однако, по ее словам, Лето продолжал звонить ей "всегда в час, два, три часа ночи".

"И разговоры перешли в сексуальный подтекст. Он спрашивал что-то типа: "У тебя когда-то был парень? Ты когда-нибудь сосала член?", – рассказала она изданию "Air Mail".

Другая женщина, модель Лора Ла Рю, рассказала изданию о подобном случае, отметив, что когда ей было 16 лет в 2008 году, она была на мероприятии в частной резиденции в Беверли-Хиллз, где Лето "так пристально наблюдал за ней".

"Он спросил, сколько мне лет. Я ответила: "Мне 16. А сколько тебе?" – рассказала Ла Рю изданию "Air Mail". Лето, которому в то время было 36 лет, попросил ее номер телефона. Они начали переписываться по электронной почте, что привело к ее визиту в дом Лето в апреле 2009 года, сообщает издание.

"Я помню, как он дразнил меня все время, пока я была там", – сказала Ла Рю, добавив: "Он флиртовал со мной. Он то наклонялся ближе, то удалялся, словно это была игра".

В заявлении для Air Mail представитель Лето сказал: "В их общении нет ничего сексуального или неуместного… и Ла Рю позже подала заявку на работу личной ассистенткой г-на Лето, что еще раз подчеркнуло отсутствие чего-то неуместного в любом из их взаимодействий". Air Mail сообщает, что Ла Рю отрицает, что когда-нибудь подавала заявку на должность личной ассистентки в Лето.

Во время отдельного визита, по словам Ла Рю, Лето вышел из комнаты совершенно голым, когда ей было 17 лет. "Он просто вышел, обнажив член, как будто это было нормально… Я подумала, что, возможно, это просто то, что делают взрослые мужчины", – сказала она Air Mail.

Другая женщина, которая пообщалась с изданием, рассказала, что они с Лето начали общаться из-за текстовых сообщений, когда она была еще несовершеннолетней. По ее словам, Лето задавал ей неуместные вопросы во время ее визитов к нему дома, например: "Кто-то из маленьких мальчиков, с которыми ты проводишь время, тебя тр*хает ?"

Женщина добавила, что однажды, когда ей было 18 лет, Лето "вдруг вытащил свой пенис и начал мастурбировать". Она рассказала изданию: "Потом он подошел, схватил мою руку и положил ее на себя. Он наклонился и сказал: "Я хочу, чтобы ты плюнула на него".

Другая женщина, Элли Тейлз, диджейка и музыкальная продюсерша из Лос-Анджелеса, в прошлом месяце в Instagram опубликовала статус в Facebook за 2012 год, в котором она написала: "Ты на самом деле не в Лос-Анджелесе, пока Джаред Лето не попытается навязать тебе себя за кулисами… В килте… И снежной шапке", – сообщает Air Mail.

В своих историях в Instagram, которые просмотрела Air Mail, Тейлц написала: "На меня напал и травмировал этот ползун, когда мне было 17… Он знал мой возраст и ему было безразлично. То, что он сделал, было хищническим, ужасным и неприемлемым".

Представитель Лето "прямо отрицал" различные обвинения женщин, о которых сообщалось в Air Mail, в частности, обвинения Тейлц, которые, по словам представителя, были "очевидно ошибочны".

Сам Лето пока не комментировал обвинения.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что "Ветераны России" предложили Джареду Лето направить средства из выступлений в России на нужды так называемой "СВО". Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости.

Thirty Seconds to Mars в октябре 2024 года провела концерт в Белграде. Лето, согласно распространяемому в соцсетях видео, был рад присутствию российских фанатов и заявил, что "как-то, когда все эти проблемы закончатся", музыканты посетят Россию.