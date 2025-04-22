58-летняя Сальма Хайек поразила новым фото в бикини на яхте

В свои 58 лет Сальма Хайек продолжает удивлять поклонников не только талантом, но и поразительной внешностью. Актриса, известная своим темпераментом, харизмой и ролями в культовых фильмах, на днях поделилась новой фотографией с яхты, на которой предстала в ярком бикини.

Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek

20 апреля Сальма Хайек добавила новые фото в Instagram, где поделилась с подписчиками кадрами с пляжа и солнечной палубы яхты, на которой отдыхала актриса.

Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek

Публикация сразу вызвала волну восторженных комментариев под фото. В частности, комментаторы называли Хайек "Богиня", "Ты — солнце", "Невероятная природная красота".

Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek

В недавнем интервью журналу New Beauty она рассказала, что никогда не делает резкие косметические процедуры только потому, что "все делают" или "так модно".

Сальма Хайек – мексиканская и американская актриса, режиссер и продюсер. В начале 90-х годов Хайек переехала в США, где приобрела международную популярность. Одной из известнейших ее ролей стало исполнение мексиканской художницы Фриды Кало в фильме "Фрида", за которую она получила номинацию на премию "Оскар" за лучшую женскую роль.

Хайек также известна своей работой в таких фильмах, как "От заката до рассвета", "Дикий, дикий Запад", "Однажды в Мексике", "Бандитки" и другие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сальма Хайек рассекретила причину увеличения ее груди.

Также "Комментарии" писали о Джорджине Родригесе, похваставшейся идеальным телом, выложив сексуальные кадры из яхты на отдыхе.