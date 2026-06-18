Самая сексуальная болельщица мира появилась на стадионе ЧМ-2026 (ФОТО)

Хорватская модель Ивана Кнолль, которую назвали самой сексуальной болельщицей мира после чемпионата мира-2022, снова привлекла внимание мира, когда появилась на ЧМ-2026. Она посетила стартовый матч сборной Хорватии против Англии, состоявшийся в группе L.

Ивана Кнолль. Фото: instagram/knolldoll

На трибунах Ивана Кнолль традиционно появилась в цветах национальной команды. Хорватская модель была активна с фанатами, которые подходили к ней для совместных фото.

Самая сексуальная болельщица выложила часть фотографий со стадиона в собственные социальные сети.

Ивана Кнолль. Фото: instagram/knolldoll

Ивана Кнолль. Фото: instagram/knolldoll

Ивана Кнолль. Фото: instagram/knolldoll

Мировую известность Ивана Кнолль завоевала во время Мундиаля в Катаре, где ее образ стал одним из самых обсуждаемых среди болельщиков. Она регулярно посещает матчи сборной Хорватии и публично поддерживает команду на международных турнирах.

В преддверии ЧМ-2026 модель также напомнила о своем предыдущем обещании. Ивана Кнолль заявила, что публично разденется, если сборная Хорватии выиграет турнир и станет чемпионом мира по футболу. Однако старт для хорватской сборной оказался неудачным. Команда уступила Англию со счетом 2:4.

Впереди у Хорватии матч против Панамы, который может стать ключевым для шансов команды на выход в плейоф. Ожидается, что Иван Кнолль традиционно посетит игру своей команды и поразит своим перформансом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об инциденте, когда оператор во время прямого эфира "Формулы-1" засмотрелся на хорватскую модель Ивану Кнолль.

Также "Комментарии" писали о том, как Ивана Кнолль удивила своим видом на стадионе в Катаре.