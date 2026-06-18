logo

BTC/USD

64083

ETH/USD

1747.38

USD/UAH

44.81

EUR/UAH

51.93

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды hot bar Самая сексуальная болельщица мира появилась на стадионе ЧМ-2026 (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Самая сексуальная болельщица мира появилась на стадионе ЧМ-2026 (ФОТО)

Ивана Кнолль посетила матч Хорватия – Англия на ЧМ-2026 и снова привлекла внимание болельщиков.

18 июня 2026, 13:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Хорватская модель Ивана Кнолль, которую назвали самой сексуальной болельщицей мира после чемпионата мира-2022, снова привлекла внимание мира, когда появилась на ЧМ-2026. Она посетила стартовый матч сборной Хорватии против Англии, состоявшийся в группе L.

Самая сексуальная болельщица мира появилась на стадионе ЧМ-2026 (ФОТО)

Ивана Кнолль. Фото: instagram/knolldoll

На трибунах Ивана Кнолль традиционно появилась в цветах национальной команды. Хорватская модель была активна с фанатами, которые подходили к ней для совместных фото.

Самая сексуальная болельщица выложила часть фотографий со стадиона в собственные социальные сети.

Самая сексуальная болельщица мира появилась на стадионе ЧМ-2026 (ФОТО) - фото 2

Ивана Кнолль. Фото: instagram/knolldoll

Самая сексуальная болельщица мира появилась на стадионе ЧМ-2026 (ФОТО) - фото 2

Ивана Кнолль. Фото: instagram/knolldoll

Самая сексуальная болельщица мира появилась на стадионе ЧМ-2026 (ФОТО) - фото 2

Ивана Кнолль. Фото: instagram/knolldoll

Мировую известность Ивана Кнолль завоевала во время Мундиаля в Катаре, где ее образ стал одним из самых обсуждаемых среди болельщиков. Она регулярно посещает матчи сборной Хорватии и публично поддерживает команду на международных турнирах.

В преддверии ЧМ-2026 модель также напомнила о своем предыдущем обещании. Ивана Кнолль заявила, что публично разденется, если сборная Хорватии выиграет турнир и станет чемпионом мира по футболу. Однако старт для хорватской сборной оказался неудачным. Команда уступила Англию со счетом 2:4.

Впереди у Хорватии матч против Панамы, который может стать ключевым для шансов команды на выход в плейоф. Ожидается, что Иван Кнолль традиционно посетит игру своей команды и поразит своим перформансом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об инциденте, когда оператор во время прямого эфира "Формулы-1" засмотрелся на хорватскую модель Ивану Кнолль.

Также "Комментарии" писали о том, как Ивана Кнолль удивила своим видом на стадионе в Катаре.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/p/DZspEKzlq24/?img_index=1
Теги:

Новости

Все новости