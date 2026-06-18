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Найсексуальніша вболівальниця світу з’явилася на стадіоні ЧС-2026 (ФОТО)

Івана Кнолль відвідала матч Хорватія - Англія на ЧС-2026 та знову привернула увагу вболівальників.

18 червня 2026, 13:15
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Автор:
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Slava Kot

Хорватська модель Івана Кнолль, яку назвали найсексуальнішою вболівальницею світу після чемпіонату світу-2022, знову привернула увагу світу, коли з’явилася на ЧС-2026. Вона відвідала стартовий матч збірної Хорватії проти Англії, який відбувся у групі L.

Найсексуальніша вболівальниця світу з’явилася на стадіоні ЧС-2026 (ФОТО)

Івана Кнолль. Фото: instagram / knolldoll

На трибунах Івана Кнолль традиційно з’явилася в кольорах національної команди. Хорватська модель була активною з фанатами, які підходили до неї для спільних фото. 

Найсексуальніша вболівальниця виклала частину фотографій зі стадіону у власні соціальні мережі. 

Найсексуальніша вболівальниця світу з’явилася на стадіоні ЧС-2026 (ФОТО) - фото 2

Івана Кнолль. Фото: instagram / knolldoll

Найсексуальніша вболівальниця світу з’явилася на стадіоні ЧС-2026 (ФОТО) - фото 2

Івана Кнолль. Фото: instagram / knolldoll

Найсексуальніша вболівальниця світу з’явилася на стадіоні ЧС-2026 (ФОТО) - фото 2

Івана Кнолль. Фото: instagram / knolldoll

Світову популярність Івана Кнолль здобула під час Мундіалю в Катарі, де її образ став одним із найбільш обговорюваних серед уболівальників. Відтоді вона регулярно відвідує матчі збірної Хорватії та публічно підтримує команду на міжнародних турнірах.

Напередодні ЧС-2026 модель також нагадала про свою попередню обіцянку. Івана Кнолль заявила, що публічно роздягнеться, якщо збірна Хорватії виграє турнір та стане чемпіоном світу з футболу. Однак старт для хорватської збірної виявився невдалим. Команда поступилася Англії з рахунком 2:4.

Попереду у Хорватії матч проти Панами, який може стати ключовим для шансів команди на вихід до плейоф. Очікується, що Івана Кнолль традиційно відвідає гру своєї команди та вразить своїм перформансом.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про інцидент, коли оператор під час прямого ефіру "Формули-1" задивився на хорватську модель Івану Кнолль.

Також "Коментарі" писали про те, як Івана Кнолль здивувала своїм виглядом на стадіоні в Катарі.



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Джерело: https://www.instagram.com/p/DZspEKzlq24/?img_index=1
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