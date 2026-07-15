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Супермодель Кара Делевинь обнажилась для Playboy (ФОТО)

Кара Делевинь снялась обнаженной для Playboy и стала первой открытой лесбийкой на обложке.

15 июля 2026, 16:45
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Slava Kot

Британская супермодель и актриса Кара Делевинь стала главной героиней летнего выпуска журнала Playboy, представив в откровенной фотосессии. Для 33-летней звезды эта съемка стала не только смелым творческим экспериментом, но и знаковым событием: Делевинь стала первой открытой лесбиянкой, украсившей обложку печатной версии легендарного журнала.

Супермодель Кара Делевинь обнажилась для Playboy (ФОТО)

Кара Делевинь в фотосессии Playboy. Фото: Зои Гроссман / Playboy

На обложке Кара Делевинь позирует в черном латексном корсете, прикрывая отрытые участки тела рукой и держа зажженную спичку возле сигареты. Образ дополняют татуировки и рок-эстетика, создающие узнаваемую атмосферу фотосессии.

Супермодель Кара Делевинь обнажилась для Playboy (ФОТО) - фото 2

Кара Делевинь на обложке журнала Playboy. Фото: Зои Гроссман / Playboy

На других снимках модель появляется в красном кружевном белье, а также в культовом костюме "Кролика" Playboy, впервые после фотосессии Кейт Мосс в 2014 году.

Супермодель Кара Делевинь обнажилась для Playboy (ФОТО) - фото 2

Кара Делевинь в фотосессии Playboy. Фото: Зои Гроссман / Playboy

Супермодель Кара Делевинь обнажилась для Playboy (ФОТО) - фото 2

Кара Делевинь в фотосессии Playboy. Фото: Зои Гроссман / Playboy

В интервью изданию Делевинь призналась, что приняла участие в проекте как своеобразный вызов устоявшимся традициям журнала.

"Playboy всегда был очень гетеросексуальным институтом. Именно поэтому для меня это выглядело как определенный бунт. Особенно приятно было работать с творческой командой, которую возглавляли женщины, многие из которых представляют квир-сообщество", — сказала модель.

В этом году Кара Делевинь также публично заявила, что гордится своей сексуальной ориентацией. Хотя раньше она называла себя пансексуальной, сейчас модель отмечает, что комфортно идентифицирует себя как лесбиянка.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об известных акторах, которые открыто заявили о своей бисексуальности.

Также "Комментарии" писали, что супермодель Кара Делевинь рассталась со своей любимой.



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