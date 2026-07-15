Супермодель Кара Делевінь оголилася для Playboy (ФОТО)

Британська супермодель і акторка Кара Делевінь стала головною героїнею літнього випуску журналу Playboy, представши у відвертій фотосесії. Для 33-річної зірки ця зйомка стала не лише сміливим творчим експериментом, а й знаковою подією: Делевінь стала першою відкритою лесбійкою, яка прикрасила обкладинку друкованої версії легендарного журналу.

Кара Делевінь у фотосесії Playboy. Фото: Зої Гроссман / Playboy

На обкладинці Кара Делевінь позує у чорному латексному корсеті, прикриваючи відриті ділянки тіла рукою та тримаючи запалений сірник біля сигарети. Образ доповнюють татуювання та рок-естетика, що створюють впізнавану атмосферу фотосесії.

Кара Делевінь на обкладинці журналу Playboy. Фото: Зої Гроссман / Playboy

На інших знімках модель з'являється у червоній мереживній білизні, а також у культовому костюмі "зайчика" Playboy, вперше після фотосесії Кейт Мосс у 2014 році.

Кара Делевінь у фотосесії Playboy. Фото: Зої Гроссман / Playboy

Кара Делевінь у фотосесії Playboy. Фото: Зої Гроссман / Playboy

В інтерв'ю виданню Делевінь зізналася, що сприйняла участь у проєкті як своєрідний виклик усталеним традиціям журналу.

"Playboy завжди був дуже гетеросексуальною інституцією. Саме тому для мене це виглядало як певний бунт. Особливо приємно було працювати з творчою командою, яку очолювали жінки, багато з яких представляють квір-спільноту", — сказала модель.

Цього року Кара Делевінь також публічно заявила, що пишається своєю сексуальною орієнтацією. Хоча раніше вона називала себе пансексуальною, нині модель зазначає, що комфортно ідентифікує себе як лесбійка.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про відомих акторое, які відкрито заявили про свою бісексуальність.

Також "Коментарі" писали, що супермодель Кара Делевінь розлучилася зі своєю коханою.