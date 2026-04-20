Главная Новости Звезды hot bar У певицы Cobrah неожиданно расстегнулся корсет: звезда скрылась со сцены (ФОТО)
У певицы Cobrah неожиданно расстегнулся корсет: звезда скрылась со сцены (ФОТО)

Шведская певица Cobrah пережила конфуз во время выступления на Coachella 2026 года.

20 апреля 2026, 13:35
Slava Kot

Шведская певица Cobrah попала в неудобный инцидент во время выступления на фестивале Coachella 2026. Прямо посреди концерта на сцене Gobi у артистки расстегнулся сценический корсет, из-за чего ей пришлось срочно прервать выступление и покинуть сцену.

Певица Cobrah на Coachella. Фото: Profimedia/Reddit

Во время концерта Cobrah появилась на сцене в облегающем боде телесного цвета, похожем на корсет. В какой-то момент ее боди расстегнулся перед зрителями. По словам очевидцев, ситуация произошла внезапно и продолжалась всего несколько секунд, однако этого хватило, чтобы момент мгновенно стал вирусным в соцсетях. Cobrah быстро среагировала и выбежала за кулисы, чтобы уладить проблему с костюмом.

Присутствовавшие на выступлении зрители активно комментировали инцидент в интернете. Многие выразили поддержку певице и отметили ее выдержку, а другие отмечали, что подобные форс-мажоры встречаются даже на крупнейших мировых сценах.

В частности, пользователи писали: "У меня отвисла челюсть"; "Мы были шокированы и нам было так ее жалко"; "Cobrah блестяще справился и сохранила энергетику концерта, несмотря на незапланированный перерыв".

После короткой паузы певица вернулась на сцену уже в черной футболке поверх костюма, а затем сменила образ и продолжила выступление.

Источник: https://nypost.com/2026/04/12/us-news/cobrah-suffers-x-rated-wardrobe-malfunction-at-coachella/
