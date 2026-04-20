Головна Новини Зірки hot bar У співачки Cobrah несподівано розстібнувся корсет: зірка втекла зі сцени (ФОТО)
НОВИНИ

У співачки Cobrah несподівано розстібнувся корсет: зірка втекла зі сцени (ФОТО)

Шведська співачка Cobrah пережила конфуз під час виступу на Coachella 2026.

20 квітня 2026, 13:35
Slava Kot

Шведська співачка Cobrah потрапила в незручний інцидент під час виступу на фестивалі Coachella 2026. Просто посеред концерту на сцені Gobi у артистки розстібнувся сценічний корсет, через що їй довелося терміново перервати виступ і залишити сцену.

Співачка Cobrah на Coachella. Фото: Profimedia/Reddit

Під час концерту Cobrah з'явилася на сцені в облягаючому боді тілесного кольору, схожому на корсет.  У якийсь момент її боді розстебнувся перед глядачами. За словами очевидців, ситуація сталася раптово й тривала лише кілька секунд, однак цього вистачило, щоб момент миттєво став вірусним у соцмережах. Cobrah швидко зреагувала та вибігла за лаштунки, аби владнати проблему з костюмом.

Глядачі, які були присутні на виступі, активно коментували інцидент в інтернеті. Багато хто висловив підтримку співачці та відзначив її витримку, а інші наголошували, що подібні форс-мажори трапляються навіть на найбільших світових сценах. 

Зокрема користувачі писали: "У мене відвисла щелепа"; "Ми були шоковані та нам було так її шкода"; "Cobrah блискуче впорався та зберігла енергетику концерту, незважаючи на незапланований перерву".

Після короткої паузи співачка повернулася на сцену вже в чорній футболці поверх костюма, а згодом змінила образ і продовжила виступ. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Меланія Трамп пояснила свої оголені фото.

Також "Коментарі" писали, що нова консулка України в Домінікані привернула увагу своїми фотографіями у стилі ню. Однак через суспільний резонанс МЗС України відкликало патент почесної консулки Вікторії Якимової.



Джерело: https://nypost.com/2026/04/12/us-news/cobrah-suffers-x-rated-wardrobe-malfunction-at-coachella/
