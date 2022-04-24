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"А что мы там делаем": Галкин отреагировал на ракетный удар по Одессе (ВИДЕО)

Российский юморист и шоумен Максим Галкин раскритиковал власть РФ и высказался про ракетный удар по Одессе

сегодня, 14:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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Известный юморист и шоумен Максим Галкин стал одним из немногих артистов России, которые осудили Путина и его вторжение на украинские территории. На своей странице в Instagram он опубликовал видео, в котором рассказал про ракетный удар по Одессе.

"А что мы там делаем": Галкин отреагировал на ракетный удар по Одессе (ВИДЕО)

Максим Галкин (фото из открытых источников)

После вторжения России на украинские территории юморист Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой и детьми выехал в Израиль и не стал молчать о преступлениях, совершаемых властью России.

Максим Галкин выразил возмущение, что священники РПЦ, которые вместе с официальными лицами молятся за мир и везут в Москву Благодатный огонь, могут одновременно поддерживать войну в Украине и совершать ракетные удары по городам. В частности Одессе, которая 23 апреля пострадала от атаки.

"В канун Пасхи летят российские крылатые ракеты в жилой дом в Одессе. Погибает семья, погибает трехмесячный ребенок. Вот как это? Объясните мне. Крылатые ракеты вообще не должны прилетать в жилые дома, ни в будние дни, ни в праздники", — сказал юморист.

Также шоумен рассказал, что слышал одну из версий, согласно которой, по данным российских СМИ, ракета попала в жилой дом, потому что ее сбила украинская ПВО.

"То есть, не должно работать ПВО и тогда все будет хорошо? В таком количестве страшных вещей виновата Россия, и при этом говорит, что не виновата. Зверства в Буче — это не мы, Мариуполь сровняли с землей — это не мы, в Одессу летит ракета — это мы, но не совсем мы. Все не мы. А мы что там делаем?", — подчеркнул Галкин.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в следствии вражеских обстрелов Одессы, как сообщил Глава ОП Андрей Ермак, пять человек погибли (среди убитых трехмесячный ребёнок) и еще 18 были ранены.


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