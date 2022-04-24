"А что мы там делаем": Галкин отреагировал на ракетный удар по Одессе (ВИДЕО)

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Светлана Шкурупий
Известный
юморист и шоумен Максим Галкин стал одним из немногих артистов России, которые
осудили Путина и его вторжение на украинские территории. На своей странице в Instagram он опубликовал видео, в котором
рассказал про ракетный удар по Одессе.
Максим Галкин (фото из открытых источников)
После
вторжения России на украинские территории юморист Максим Галкин вместе с Аллой
Пугачевой и детьми выехал в Израиль и не стал молчать о преступлениях,
совершаемых властью России.
Максим
Галкин выразил возмущение, что священники РПЦ, которые вместе с официальными
лицами молятся за мир и везут в Москву Благодатный огонь, могут одновременно
поддерживать войну в Украине и совершать ракетные удары по городам. В частности
Одессе, которая 23 апреля пострадала от атаки.
"В
канун Пасхи летят российские крылатые ракеты в жилой дом в Одессе. Погибает
семья, погибает трехмесячный ребенок. Вот как это? Объясните мне. Крылатые
ракеты вообще не должны прилетать в жилые дома, ни в будние дни, ни в праздники", — сказал юморист.
Также
шоумен рассказал, что слышал одну из версий, согласно которой, по данным
российских СМИ, ракета попала в жилой дом, потому что ее сбила украинская ПВО.
"То
есть, не должно работать ПВО и тогда все будет хорошо? В таком количестве страшных
вещей виновата Россия, и при этом говорит, что не виновата. Зверства в Буче —
это не мы, Мариуполь сровняли с землей — это не мы, в Одессу летит ракета — это
мы, но не совсем мы. Все не мы. А мы что там делаем?", — подчеркнул
Галкин.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что в следствии вражеских обстрелов Одессы, как сообщил Глава ОП Андрей Ермак, пять человек погибли (среди убитых
трехмесячный ребёнок) и еще 18 были ранены.
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