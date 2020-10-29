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Главная Новости Звезды персона Адель призналась, кем занято её сердце
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Адель призналась, кем занято её сердце

Об этом певица рассказала на своей странице в Instagram

сегодня, 16:23
Автор:

Любовь Блажко

После того как британская знаменитость развелась со своим мужем Саймоном Конекки, ее не раз видели к компании звездных коллег. Однако сама певица не спешила делиться подробностями своей личной жизни, передает издание lux.

Адель призналась, кем занято её сердце

Адель. Фото: lux.fm

Известно также, что не так давно поклонники были уверены в том, что Адель закрутила роман с рэпером под псевдонимом Skepta. Стоит отметить, что до этого у него были отношения с Наоми Кэмпбелл. 

Но настал тот день, когда артистка наконец решила рассказать фанатам, как у нее обстоят дела на любовном фронте. Сокровенной информацией она поделилась на своей странице в социальных сетях.

Новую публикацию звезда решила написать для того, чтобы выразить большую благодарность всем тем, кто поддержал ее феерическое возвращение на телевидение. Но фанаты обратили внимание на последние строчки ее сообщения: 

"Я возвращаюсь в свою пещеру, чтобы быть (холостой) дамой с котами!", — написала Адель.

Из этих слов следует вывод, что на данный момент сердце британской певицы свободно, и она просто хочет сполна насладиться своей свободой и независимостью. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Адель впервые призналась, благодаря чему ей удалось похудеть. Популярная исполнительница стала ведущей развлекательного шоу Saturday Night Live. Она призналась, это была ее большая мечта, поэтому перед эфиром программы она сильно нервничала. Программу она начала со своего признания о том, благодаря чему ей удалось сбросить лишний вес. 


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