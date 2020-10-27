Адель впервые призналась, благодаря чему ей удалось похудеть

Язык
BTC/USD
13500.56
ETH/USD
403.99
LTC/USD
57.69
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
33.80
RUB/UAH
0.40
Любовь Блажко
Популярная исполнительница стала ведущей развлекательного шоу Saturday Night Live. Она призналась, это была ее большая мечта, поэтому перед эфиром программы она сильно нервничала. Об этом пишет издание lenta.
Адель. Фото: hellomagazine.com
Шоу началось с монолога певицы, в котором она впервые заговорила о своем лишнем весе и невероятном внешнем преображении. Так, Адель говорит, что похудеть ей удалось благодаря новым правилам, которые появились из-за карантина.
Поклонники встретили своего кумира очень тепло, не пожалев для нее громких аплодисментов и приятных комментариев.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости