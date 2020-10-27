Адель впервые призналась, благодаря чему ей удалось похудеть

Популярная исполнительница стала ведущей развлекательного шоу Saturday Night Live. Она призналась, это была ее большая мечта, поэтому перед эфиром программы она сильно нервничала. Об этом пишет издание lenta.

Адель. Фото: hellomagazine.com

Шоу началось с монолога певицы, в котором она впервые заговорила о своем лишнем весе и невероятном внешнем преображении. Так, Адель говорит, что похудеть ей удалось благодаря новым правилам, которые появились из-за карантина.

"Я знаю, что сейчас выгляжу совсем иначе по сравнению с тем, когда вы видели меня в последний раз. На самом деле, мне из-за всех ограничений и запретов, связанных с режимом самоизоляции, пришлось путешествовать налегке. И я взяла с собой только половину себя. То, что вы сейчас видите, это та половина, которую я выбрала", — шутит знаменитость.

Поклонники встретили своего кумира очень тепло, не пожалев для нее громких аплодисментов и приятных комментариев.



Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Адель сделала неожиданное заявление. Известно, что в прошлом году популярная певица шокировала фанатов заявлением, что уходит со сцены. Сейчас Адель продолжает и дальше удивлять своих поклонников: на своей странице в Instagram она написала, что намерена вновь вернуться на телевидение.

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