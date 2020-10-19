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Главная Новости Звезды персона "Я всегда мечтала сделать это": Адель сделала неожиданное заявление
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"Я всегда мечтала сделать это": Адель сделала неожиданное заявление

Стала известна дата, когда фанаты снова увидят звезду на экране

сегодня, 21:34
Автор:

Любовь Блажко

Известно, что в прошлом году популярная исполнительница шокировала фанатов заявлением, что уходит со сцены. Сейчас Адель продолжает и дальше удивлять своих поклонников: на своей странице в Instagram она написала, что намерена вновь вернуться на телевидение. Об этом пишет издание lux.

"Я всегда мечтала сделать это": Адель сделала неожиданное заявление

Адель. Фото: joinfo.com

"Я так взволнована этим! И одновременно в ужасе. Это будет мой первый концерт для Saturday Night Live. Я всегда мечтала сделать это, но никак не могла подобрать удачный момент. Однако, смогу ли я найти более правильное время, чем 2020-й?", — спрашивает артистка. 

Также певица добавила, что последний раз принимала участие в телешоу еще в 2008, а с тех пор прошло уже долгих 12 лет. Она вспомнила, как ее выступление на проекте негативно отразилось на ее творческой карьере в Америке, но теперь она просто не может отказаться от концерта. Поэтому предстоящее событие является для нее одновременно и радостным, и очень волнительным. Также известно, что яркий триумф состоится уже 24 октября.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Адель заподозрили в романе с известным рэпером. Инсайдер сообщает, что певицу видели вечером в одном из баров Лондона. Она была вместе с 38-летним рэпером Джозефом Аденуги, более известным как Skepta. Сначала они были вдвоем, а потом к ним присоединился друг исполнителя.


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