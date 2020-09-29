Адель заподозрили в романе с известным рэпером

32-летнюю популярную исполнительницу Адель, которая недавно поразила всех стройной фигурой в мини-платье, заметили в компании известного рэпера. Теперь ходят слухи, что у них любовные отношения. Такой информацией поделилось издание Dailymail.

Адель

Инсайдер сообщает, что певицу видели вечером в одном из баров Лондона. Она была вместе с 38-летним рэпером Джозефом Аденуги, более известным как Skepta. Сначала они были вдвоем, а потом к ним присоединился друг исполнителя.

Один из поклонников Адель, который видел ее в тот вечер, отмечает, что они с рэпером громко смеялись и было заметно, что им хорошо и комфортно вместе. Впрочем, официально певица слухи о своем новом романе не комментирует.

Издание сообщает, что знаменитости знакомы уже несколько лет и когда карьера рэпера была в кризисном состоянии, именно Адель помогла ему продержаться на плаву.

Напомним, что певица в 2019 году развелась со своим возлюбленным Саймоном Конекки, от которого воспитывает 7-летнего сына.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что звезду фильмов "Мстители" заподозрили в романе с известной актрисой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!