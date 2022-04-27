Ахеджакова рассказала, как изменился путин за 16 лет

Звезда сцены России Лия Ахеджакова показала фотоснимок 16-летней давности, на котором момент юбилейного торжества театра "Современник". На фото присутствует и глава Кремля Владимир Путин.

Актриса в очередной раз осудила действия путина (фото из открытых источников)

В тексте фотографии артистка отметила, что в то время отдала свой голос на президентских выборах за Путина, но теперь поняла, что такие действия были ошибочными.

"С того момента прошло 16 лет. За это время Владимир Владимирович изменился до неузнаваемости. Он превратился из человека, который искренне любит свой народ и страну, желает им только добра, и делает для этого все, в человека, обиженно и закомплексованно устраивающего войны при желании страны пойти в другую сторону, ломая и ломая тысячи (если не миллионы) судеб", — выразила свое мнение Ахеджакова.

Еще популярная артистка добавила, что в те времена она выражала поддержку путину, потому что была убеждена, что этот человек пришел во власть с благородными идеями. Однако теперь она рассмотрела подлинную сущность российского президента.

"Но через 16 лет маски сброшены. Конечно, они были сброшены еще в 2014 году, с началом войны на Донбассе. Но сейчас они сброшены полностью и мы, весь мир, увидели, что скрывалось под ней все это время", — написала звездная артистка .

Важно, что Ахеджакова желаетт гражданам Украины быть выдержанными. Она убеждена, что Украина будет прокладывать свой путь, а ее жители сами будут вершить свою национальную историю. Хотя это может стать реальностью уже не в ее жизни. Поэтому дети нынешних украинцев будут продолжать выбранный курс, что выбрали и пытались превратить в реальность их родители.

"Пусть сине-желтым государством гордится весь мир. Пусть Крым и Донецк с Луганском вернутся в родной дом. Пусть все, кто пролил и продолжает проливать кровь на украинской земле, ответит за это в полной мере", — заключила Ахеджакова.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин сменяет куратора "ЛДНР".

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